De strijd om een WK-ticket: stand van zaken

Azië (AFC, met Australië)

Zuid-Korea en Saoedi-Arabië hebben zich dinsdag als zevende en achtste land gekwalificeerd voor het WK van volgend jaar in Rusland. In de derde en laatste ronde van de Aziatische zone finishten beide landen als tweede in hun groep, na respectievelijk Iran en Japan, die al zeker waren van een ticket. Daarmee zijn in Azië nu bijna alle kaarten geschud. De twee nummers drie van beide poules, het verrassende Syrië en Australië, maken nog in een barrageduel uit wie naar de intercontinentale play-off mag. Daarin wacht de nummer vier uit de CONCACAF-zone.

Centraal- en Midden-Amerika (CONCACAF)

Wie dat wordt, is nog koffiedik kijken. In de Centraal- en Midden-Amerikaanse voorronde is enkel nog maar Mexico zeker van WK-deelname. Voor de twee overige rechtstreekse tickets beschikt Costa Rica veruit over de beste papieren: met nog twee duels te gaan telt het vijf punten voorsprong op Panama en zes op de Verenigde Staten en Honduras. De kwartfinalist op het vorige WK speelt nog thuis tegen Honduras en in Panama. De VS, sinds 1990 er telkens bij op het WK, kunnen in hun volgende match, thuis tegen Panama op 6 oktober, best geen punten laten liggen. Op de laatste speeldag trekt het naar Trinidad en Tobago en ontvangt Honduras Mexico.

Zuid-Amerika (CONMEBOL)

Iets lager op de wereldkaart strijden nog vijf Zuid-Amerikaanse landen om drie rechtstreekse tickets. Brazilië is al geruime tijd zeker van zijn plaats op het vliegtuig naar Rusland, maar daarachter zijn Uruguay (27 punten), Colombia (26), Peru (24), Argentinië (24) én Chili (23) - met nog maar twee speeldagen voor de boeg - verwikkeld in een razend spannende strijd. Op 5 oktober staan onder meer de duels Argentinië - Peru, Venezuela - Uruguay en Colombia - Paraguay op de agenda.

Oceanië (OFC)

Maar ook wie op de vijfde plek strandt in de Zuid-Amerikaanse zone, hoeft nog niet te wanhopen. Dat land moet een intercontinentale play-off afwerken tegen het op papier zwakkere Nieuw-Zeeland. De 'All Whites' waren in de finale van de Oceanische voorronde over twee duels veel te sterk voor de Salomonseilanden (8-3). Nieuw-Zeeland was reeds twee keer van de partij op het WK, in 1982 en 2010.

Europa (UEFA)

In Europa is nog maar een van de dertien gelukkigen bekend: België. Onze Rode Duivels verzekerden zich met nog twee speeldagen te gaan van de eerste plaats in groep H. Ook de groepswinnaars van de acht andere groepen mogen naar Rusland, de acht beste runner-ups spelen barrageduels. Duitsland, vijf punten voorsprong op Noord-Ierland in groep C, en Engeland, vijf punten op Slowakije in groep F, staan er best voor. De veruit spannendste groep is I, waarin Kroatië, IJsland (beide 16 punten), Turkije en Oekraïne (14) in een nek-aan-nekrace verwikkeld zijn. Onder de opvallendste landen die al mathematisch uitgeschakeld zijn, zijn Tsjechië en Roemenië. Ook Nederland kan zich geen puntenverlies meer veroorloven.

Afrika (CAF)

Op het Afrikaanse continent moeten zelfs alle vijf tickets nog verdeeld worden. In de derde en laatste ronde strijden twintig landen in vijf groepen van vier voor hun plaatsje in Rusland. Hier geen barrageduels of play-offs: de groep winnen, is binnen. Met nog twee speeldagen te gaan hebben Tunesië, Nigeria en Egypte de beste papieren. Ook het Ivoorkust van bondscoach Marc Wilmots heeft in groep C nog alles in eigen handen, maar de Olifanten kunnen zich geen misstap veroorloven. In groep D - Burkina Faso (6), Kaapverdië (5), Senegal (5) en Zuid-Afrika (4) - ligt alles nog open. Hugo Broos en Kameroen, de winnaar van de jongste Afrika Cup, zijn uitgeschakeld.