De UEFA plant een extra toernooi

Na de uitbreiding van de WK-eindfase tot 48 landenteams en de invoering van de Nations League in Europa wordt er nu concreet verder werk gemaakt van nóg een nieuwe competitievorm.

Want de Europese voetbalbond UEFA slaagde in zijn opzet om de andere vijf continentale organisaties (Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord- en Midden-Amerika, evenals Oceanië) achter zich te scharen voor het opzetten van een Global Nations League.

Ook de wereldvoetbalbond FIFA, die daardoor moet vrezen voor de status van zijn WK-eindronde, zou kennelijk overstag zijn gegaan en mee instappen. Aan de Duitse kwaliteitskrant Frankfurter Allgemeine bevestigde de FIFA dat alles 'in een samenwerkende atmosfeer' verloopt en er wordt nagedacht 'over volgende stappen voor het moderne voetbal'.

Overbelasting

Dit mini-WK, dat vanaf 2021 tweejaarlijks zou plaatsvinden, kan opnieuw verse inkomsten genereren. Op de planning staat een eindtoernooi met acht teams, waar gedurende een week volgens een knock-outmodel zou worden gespeeld door alle deelnemers.

Na de dit seizoen via de UEFA opgestarte Nations League zal daarmee ongetwijfeld de discussie over de belasting van de internationals uit de beste voetbalcompetities in Europa verder worden aangescherpt. Want de kalender zit nu al propvol, wat zorgt voor te weinig rustperiodes en de kans vergroot op (zware) blessures bij de echte kleppers.

Mocht PSG-sterspeler Neymar Jr. bijvoorbeeld door zijn voetletsel het WK missen in Rusland, dan zou dat niet alleen voor Brazilië maar vooral ook voor het organisatiecomité een ferme klap betekenen.

Houding clubs?

De Europese voetbalbond liet het EK van 2016 in Frankrijk al met een recordaantal van 24 in plaats van 16 landenploegen betwisten, hetgeen de economie van het organiserende land 1,2 miljard euro opleverde. De deelnemende landenteams gaven samen 34,9 miljoen euro uit, de sponsors waren goed voor 22,6 miljoen euro.

Vraag is nu vooral welke houding de Europese teams, die de meeste internationals in hun rangen hebben en hun (vaak vorstelijke) loon betalen, zullen aannemen als ze dit nieuwe evenement op hun bord krijgen.

Bij de ECA (European Club Association), de belangenvereniging voor de Europese voetbalclubs, werden ze alvast niet betrokken bij de gesprekken voor de Global Nations League. Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd.