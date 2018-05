De (voorlopige) stijgers en dalers van Europa's Grote Vijf

Serie A

Promotie?

Feest bij FC Empoli: de Toscanen mogen zich na een jaar in de Serie B opnieuw opmaken voor de eerste klasse. Topschutter Francesco Caputo (26 competitiedoelpunten tot nog toe) had een groot aandeel in de titel, zijn spitsbroeder Alfredo Donnarumma scoorde al twintig keer. Empoli telt 78 punten en heeft een kloof geslagen met de ploegen die in aanmerking komen voor plaats twee - en rechtstreekse promotie. Met nog drie speeldagen te gaan heeft Parma 66 punten, Frosinone 65, Palermo 64 en Venezia FC 63. De nummers drie tot en met acht strijden in een knock-outtornooi voor de laatste plek in de Serie A.

Degradatie?

Het Serie A-avontuur van Benevento was van korte duur: na amper een seizoen op het hoogste niveau zakt de club uit Campanië. Dit jaar kon het tot nog toe slechts in acht matchen punten rapen: vijf keer winst, drie gelijke spelen. In de gevarenzone boven Benevento staat Chievo Verona (met Samuel Bastien) op plaats achttien, stadsgenoot Hellas Verona op negentien. De liefde tussen de Serie A en de heimat van Romeo en Julia lijkt uitgewerkt.

La Liga

Promotie?

In de top van de Segunda División A is nog niets beslist. Na speeldag 37 (van de 42) ligt Rayo Vallecano met 70 punten in polepositie voor de titel. Sporting Gijón en SD Huesca volgen met 68 punten, CD Numancia bekleedt plek vier (61) voor Cádiz CF en Real Zaragoza (elk 59). De eerste twee ploegen stijgen rechtstreeks, het derde La Liga-ticket gaat naar de winnaar van de play-offs tussen de nummers drie tot en met zes.

Degradatie?

In de onderste regionen van La Liga zijn de kaarten wel al geschud: RC Deportivo La Coruña, UD Las Palmas en Málaga CF degraderen. Slecht nieuws voor Zakaria Bakkali, ploeggenoot van keeper Rubén Martínez (ex-Anderlecht) bij Deportivo, en Maxime Lestienne (ex-Club Brugge), die bij Málaga in de malaise deelde. Wel is het niet duidelijk of onze landgenoten volgend jaar effectief zullen uitkomen in de Spaanse tweede klasse. Bakkali is eigendom van FC Valencia en zijn uitleenbeurt eindigt in juni, Lestiennes contract loopt deze zomer af.

Ligue 1

Promotie?

De eerste Franse promovendus is gekend: kampioen Stade de Reims treedt volgend seizoen in de Ligue 1 aan. Nîmes Olympique (69 punten na 36 van de 38 competitiematchen) lijkt op plek twee - en promotie - af te stevenen, al kan AC Ajaccio (derde met 66 punten) vrijdag na het onderlinge duel op gelijke hoogte komen. De derde stijger komt er na een barragesysteem. Nummers vier en vijf spelen tegen elkaar, de winnaar komt uit tegen de ploeg die derde finisht. Wie die confrontatie wint, neemt het op tegen de achttiende uit de Ligue 1 en kan, mits een zege, alsnog stijgen.

Degradatie?

Het ziet ernaar uit dat FC Metz van het hoogste niveau zal zakken. De ploeg van Eiji Kawashima (ex-Standard), Standardhuurling Mathieu Dossevi en Gentenaar Danijel Milicevic (ook op huurbasis) staat laatste. Les Grenats (de Granaatroden) sprokkelden amper 26 punten uit de 35 (van de 38) reeds gespeelde wedstrijden. Lille OSC, voor wie Eden Hazard zijn profdebuut maakte, en AC Troyes hebben 32 punten en verkeren ook in nood. De voorlaatste in de stand degradeert sowieso, de achttiende moet vechten om het behoud in barrages.

Premier League

Promotie?

Het Engelse scenario lijkt op dat van in Frankrijk: Wolverhampton Wanderers pakte de titel in de Championship en is bijgevolg zeker van promotie. Op de laatste speeldag komend weekend speelt Wolverhampton een overbodige partij tegen AFC Sunderland, dat op zijn beurt zakt naar derde klasse. Cardiff City (met ex-Westerlospits Frédéric Gounongbe) en Fulham maken nog kans op plaats twee die rechtstreeks toegang biedt tot de Premier League. Een eindronde tussen de nummers drie en zes beslissen over de laatste promovendus.

Degradatie?

In de bodem van de Premier League zullen de laatste twee wedstrijden bepalen welke drie ploegen zakken. West Bromwich Albion (met Rode Duivel Nacer Chadli) en Stoke City staan respectievelijk laatste en voorlaatste met 28 en 30 punten. Southampton (32), Swansea City (33), Huddersfield Town (de ploeg van Laurent Depoitre) en West Ham United (elk 35) bevinden zich ook in acuut gevaar, al hebben ze wel een match minder gespeeld dan West Brom en Stoke City.

Bundesliga

Promotie?

Fortuna Düsseldorf viert volgend jaar zijn wederoptreden in de Bundesliga, de titel is wel nog niet binnen. Op twee wedstrijden van het einde staat de ploeg van Benito Raman eerste met 59 punten maar op de laatste speeldag moet het op bezoek bij Nürnberg (tweede met 57 punten). Nummer drie, momenteel Holstein Kiel met 52 punten, kan promoveren als het de twee barragematchen tegen de zestiende uit de Bundesliga wint.

Degradatie?

De enige degradant die reeds vastligt is 1. FC Köln, bij wie linksback en Duits international Jonas Hector onlangs bekendmaakte dat hij de club ook in de tweede afdeling trouw zal blijven. Hamburger SV staat na 32 van de 34 speeldagen voorlaatste en heeft zijn lot niet in eigen handen. VfL Wolfsburg, momenteel zestiende (op achttien ploegen) kan zich van het behoud verzekeren maar moet dan hopen dat SC Freiburg nog punten laat liggen en als derde degradeert. Bij Die Wölfe (de Wolven) spelen Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata.