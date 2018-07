De WK-finale: België kan zich bij een select clubje landen voegen

Als de Rode Duivels vanavond in Sint-Petersburg Frankrijk verslaan, dan voegt België zich bij een select clubje landen die ooit een WK-finale speelden. Slechts twaalf landen bereikten ooit de eindstrijd op een Wereldbeker en sinds de invoering van de achtste finales in de knock-outfase, op het WK 1986 in Mexico, zijn dat er zelfs maar zeven: Brazilië, (West-)Duitsland, Italië, Argentinië, Spanje, Frankrijk en Nederland.

Onze noorderburen zijn de enigen van die zeven die nooit een finale wonnen, ze verloren in 1974 van West-Duitsland, in 1978 van Argentinië en in 2010 van Spanje. Duitsland, in Rusland geëlimineerd in de groepsfase, speelde de meest finales: acht, waarvan het er vier won. Recordkampioen Brazilië won vijf van zijn zeven finales.

Frankrijk kan voor de derde keer ooit de WK-finale bereiken, na 1998 in eigen land (winst tegen Brazilië) en 2006 in Duitsland (verlies tegen Italië).

Ook in de andere halve finale kan Kroatië, mits winst tegen Engeland woensdagavond, voor het eerst in zijn bestaan de WK-finale halen. Engeland speelde al één keer de finale en won die ook, in 1966 in eigen land, maar dat was dus voor de invoering van de achtste finales.