De zomer van de Rode Duivels: relaas van een teleurstellende mercato

'Het succes voor België was niet die halve finale. Het succes was de manier waarop we voetbalden. Daarop moeten we nu inzetten. Dit moet de volgende tien jaar het voetbal in België beïnvloeden.' Twee dagen voor de kleine finale tegen Engeland nam Roberto Martínez uitgebreid de tijd om met Sport/Voetbalmagazine te spreken. Aan zijn discours was duidelijk te merken dat hij betreurde hoe zijn manschappen en hij naast eeuwige roem hadden gegrepen. Maar hij had ook het gevoel dat ze hun opdracht tot een goed einde hadden gebracht. De zogenaamde gouden generatie had eindelijk zijn goddelijke status waargemaakt. En het had een onuitwisbare voetafdruk achtergelaten op het grootste sportevenement op deze planeet.

...