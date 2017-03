Derby zorgt voor bekerkoorts in Rome

Een kater van jewelste kreeg AS Roma vorige week op extrasportief vlak te verwerken, met een negatief advies van de lokale politici voor de bouw van een nieuw stadion. De bouw van een nieuwe voetbaltempel was een van de belangrijkste doelstellingen van de huidige eigenaars, de Amerikaanse groep rond voorzitter James Pallotta.Die kondigden op 30 december 2012 aan dat een nieuw stadion met 52.500 plaatsen zou opgetrokken worden ten zuidwesten van de stad, aan Tor di Valle, de hippodroom die in 1959 werd ingehuldigd naar aanleiding van de Olympische Spelen van Rome in 1960. Kort na d...