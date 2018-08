Deschamps: 'De moeilijkste match op het WK? Die tegen Australië'

'Je kunt als voetballer niets belangrijkers bereiken, dit is echt het allerhoogste. Het was voor de hele groep ook een bevestiging, uiteindelijk hebben we samen naar die titel toegewerkt. Dat deed deugd, twee jaar na het pijnlijke EK', vertelt Deschamps in het interview. 'Twee jaar geleden, in eigen land, hebben we een ongelooflijke kans gemist. Maar ik denk achteraf dat deze ervaring ons heeft geholpen om op de juiste manier aan de finale in Moskou te beginnen.'

Wat was de moeilijkste wedstrijd? 'Die tegen Australië,' verrast de bondscoach van Frankrijk, 'al wonnen we uiteindelijk met 2-1. Maar het was niet echt een denderende start. Terwijl die eerste groepsmatch belangrijk is, voor het vertrouwen en voor het gevoel in de ploeg.'

Over de halve finale tegen de Rode Duivels zegt hij wel het volgende: 'Wij hebben tegen België afgezien, maar uiteindelijk konden we ons met onze kwaliteiten doorzetten. Die 1-0 viel niet uit de lucht, ook al hadden we niet altijd alles onder controle. Van de andere kant: wij werden wereldkampioen met veertien spelers die voor het eerst aan zo'n toernooi deelnamen. Elf van de veertien doelpunten scoorden we na de groepswedstrijden. Ik ben fier dat ik deze groep heb samengesteld. Met chirurgische efficiëntie, zoals mijn assistent het noemde.'

Veel geluk

Frankrijk kreeg tijdens het WK en ondanks de titel ook heel wat kritiek te slikken. Niet in het minst om de defensieve tactiek van zijn trainer. Deschamps reageert: 'Ik heb de kritiek geregistreerd, maar ik hield er geen rekening mee. In Rusland leefde ik in een soort cocon, in een kleine gemeenschap, je bent als het ware afgesneden van de wereld. Ik ben altijd rustig gebleven, ik was echt in balans met mezelf. Nadien hebben sommige van die opmerkingen me eens doen grijnzen, maar ik voelde er niets voor om oude rekeningen te vereffenen, dat ligt niet in mijn aard. Sommige mensen hebben zich trouwens verontschuldigd.'

En de kritiek dat hij vooral veel geluk had dan? 'Geluk heb je één keer. Maar als je dat herhaalt, dan zit daar veel werk achter. Natuurlijk zijn er de omstandigheden. Ik had geen invloed op de loting, het was niet mijn fout dat Edinson Cavani bij Uruguay geblesseerd was en Thomas Meunier geschorst was voor de halve finale. Dat zijn dingen die gebeuren. Tijdens de finale van het EK had ik geen geluk toen André-Pierre Gignac in de blessuretijd op de paal schoot. Zeggen dat je meeval hebt, dat heeft niets met de realiteit te maken. Maar van dat soort uitspraken lig ik echt niet wakker.'