Deze 9 spelers kwamen uit voor Barcelona en Juventus

Tot op heden verdedigen er slechts negen spelers zowel de kleuren van Bianconeri als die van de Blaugrana.

Michael Laudrup

De 104-voudige Deense international was de eerste speler ooit die beide clubs aan zijn spelerspaspoort kon toevoegen. De aanvallende middenvelder speelde van midden tot eind jaren tachtig voor de Turijnse hoofdmacht, maar kon daar mede door de aanwezigheid van Michel Platini nooit een basisplaats afdwingen. Na vier seizoenen Juventus trok hij in 1989 naar Catalonië. Bij Barcelona werd hij viermaal kampioen, won hij één keer de Copa del Rey en één keer de Europacup I. Fans van de Blaugrana wisten al hun herinneringen aan zijn 54 doelpunten uit snel uit, wanneer hij in 1994 de ondenkbare overstap naar de aartsrivalen uit Madrid maakte.

Juan Pablo Sorín

De meest verrassende naam in deze lijst is die van Juan Pablo Sorín. Juventus beloonde de 19-jarige Sorín met een contract, nadat de vleugelverdediger op het WK van 1995 (U20) als Argentijns kapitein wereldkampioen werd. Sorín kon zich echter niet manifesteren in het basiselftal van Juventus en keerde snel terug naar zijn thuisland. Via het Braziliaanse Cruzeiro belandde hij in januari 2003 bij Barcelona, waar hij met Roberto Bonano en Juan Román Riquelme twee landgenoten aantrof. Met 15 wedstrijden was ook zijn passage in Camp Nou van korte duur. Hij nam afscheid met een doelpunt in zijn laatste match, tegen Celta de Vigo.

Edgar Davids

De Nederlandse middenvelder voetbalde zeven succesvolle jaren voor Juventus, waarin hij drie keer de Serie A won en tweemaal de finale van de Champions League bereikte. In z'n laatste seizoen leenden de Bianconeri Davids uit aan Barcelona. Hij zou toenmalige trainer Frank Rijkaard helpen met de sportieve heropbouw van de club - die toen al vier jaar geen prijs meer had gewonnen - maar de pitbull kon op het veld niet verhinderen dat Barcelona dat seizoen slechts vicekampioen werd.

Gianluca Zambrotta

Slechts drie Italianen werkten ooit hun thuiswedstrijden in Camp Nou af. Naast Demetrio Albertini en Francesco Coco speelde ook Gianluca Zambrotta voor Barcelona. Nadat de rechtsback in 2006 met Italië wereldkampioen was geworden, tekende hij een contract bij Barcelona. Na ruim zestig wedstrijden en drie doelpunten - waaronder één in een straffe 0-6 uitzege bij Atlético Madrid - keerde hij terug naar Italië. Daar speelde Zambrotta tussen 1999 en 2006 zeven seizoenen voor Juventus, waar hij aan twee titels bijdroeg.

Lilian Thuram

De Franse verdediger maakte na de eeuwwisseling deel uit van een van de beste defensies van Europa. Over vijf seizoenen speelde de voormalige Europese en wereldkampioen een tweehonderdtal wedstrijden voor de Juventus. Thuram trok de poort van het Stadio delle Alpi wel achter zich dicht wanneer Juventus wegens het Calciopoli-omkoopschandaal naar de Serie B werd verwezen. Voor vijf miljoen euro trok hij naar Barcelona, waar hij 58 matchen afwerkte en na twee seizoen omwille van een bijzondere hartaandoening met voetbalpensioen ging.

Thierry Henry

Thierry Henry verwierf een heldenstatus bij Arsenal, dat hem onder aandringen van Arsène Wenger eind jaren negentig bij Juventus wegplukte. In de Serie A werd Henry door Marcello Lippi op de vleugel geposteerd, waar hij minder tot zijn recht kwam en slechts drie keer de weg naar doel vond. In de zomer van 2007 trok Henry naar de club waarvan hij altijd al droomde. In z'n eerste seizoen bij Barcelona scoorde hij over alle competities heen 19 doelpunten. Geen enkele speler deed dat seizoen beter. In z'n tweede seizoen won Henry met de Catalanen de Champions League.

Zlatan Ibrahimovic

Van zijn dertien titels won Zlatan Ibrahimovic er één bij Barcelona en twee bij Juventus (al werden die nadien omwille van het Calciopolischandaal geschrapt). Net als Lilian Thuram verliet de Zweed Juventus na de terugzetting naar de Serie B. Na vervolgens drie seizoenen Inter werd Barcelona zijn nieuwe bestemming. Ibrahimovic maakte met 21 doelpunten een uitstekend eerste seizoen door. Desondanks zou hij van zijn vierjarig contract er slechts één effectief in Camp Nou spelen. Een persoonlijk geschil met trainer Pep Guardiola zorgde ervoor dat Ibrahimovic het seizoen nadien op uitleenbasis voor Milan speelde en uiteindelijk aan Paris Saint-Germain werd verkocht.

Martín Cáceres

De 30-jarige centrumverdediger staat begin dit jaar onder contract bij Southampton, maar speelde er voorlopig nog geen minuut. Cáceres speelde de vier voorgaande seizoenen bij Juventus, waar zijn laatste seizoen door blessures werd overmand. Moest de Uruguayaan vorig seizoen geen last gehad hebben van een enkel-, been- en achillespeesblessure, had de medische staf wellicht zijn fiat gegeven voor een verlenging van zijn contract, maar zo ver kwam het dus niet. Juventus leende Cáceres zowel van Barcelona - waar hij slechts dertien keer in actie kwam, maar wel de treble won - als van Sevilla, alvorens hem in 2012 definitief in te lijven.

Dani Alves

Maar liefst 35 trofeeën staan er in de prijzenkast van Dani Alves. Daarvan won de aanvallende rechtsback er 23 in zijn achtjarige loopbaan als speler van Barcelona. Met de Catalanen won hij driemaal de Champions League. Mocht hem dat straks ook bij Juventus lukken, dan wint hij al z'n tiende Europese clubtrofee. Zijn teller staat voorlopig nog op negen, waardoor hij het eenzame record aan Paolo Maldini moet laten. Alves verruilde Barcelona afgelopen zomer voor Turijn, omdat hij zich door het clubbestuur van Barcelona niet langer gewaardeerd voelde. "Ze zullen me bij Barcelona missen, want ik bracht sfeer in de kleedkamer", sneerde hij nog na. Dinsdagavond kijkt hij zijn ex-club in de ogen.