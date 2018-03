Deze zomer videorefs aanwezig op het WK

De Wereldvoetbalbond FIFA zal op 15 of 16 maart in Bogota meer dan waarschijnlijk de beslissing van het IFAB bekrachtigen.

De beslissing door het IFAB werd met de unanimiteit van alle leden genomen. 'Deze historische bijeenkomst, voorgezeten door FIFA-voorzitter Gianni Infantino, brengt het voetbal naar een nieuw tijdperk', klinkt het in een persbericht. 'De videoref zal helpen met het verbeteren van de integriteit en de gerechtigheid binnen de sport.' De IFAB keurde tijdens de bijeenkomst ook de vierde vervanging (bij verlengingen) goed.

De voorbije maanden werd er een analyse gemaakt van het gebruik van de videoref in competities in meer dan twintig landen, waaronder België. Opvallend daarbij was dat de analyse van het experiment werd uitgevoerd door de KU Leuven, dat het 'Academic Support Video Assistent Referee (VAR) Project' heeft opgestart. Sinds maart 2016 werden er iets meer dan 800 wedstrijden gespeeld met een videoref. In acht procent van die wedstrijden had de videoref een positieve impact op het resultaat en dankzij de aanwezigheid van de videoref loopt het percentage van correcte beslissingen tijdens een wedstrijd op van 93 tot 98,9 procent.

Stilliggen spel

Tegenstanders claimen dat er met het gebruik van de videoref te veel tijd verloren wordt en dat het spel te veel stilligt, maar ook dat weerlegt het onderzoek: gemiddeld worden er minder dan vijf fases per wedstrijd onder de loep genomen, wat telkens een twintigtal seconden in beslag neemt. Wanneer er gecommuniceerd moet worden met de videoref, doet de scheidsrechter er gemiddeld 39 seconden over, bij het bekijken van een fase langs de zijlijn duurt het een minuut en tien seconden. In totaal wordt er zo slechts minder dan één procent van de speeltijd gespendeerd.

Bij de Wereldvoetbalbond FIFA bleek voorzitter Gianni Infantino voorstander te zijn van het systeem en ook bij FIFA-marketingchef Philippe Le Floc'h kon het op bijval rekenen. De FIFA rekent zich snel rijk en beseft dat er economische voordelen te rapen vallen met de videorefs. Telkens wanneer het spel stilligt, kunnen er immers reclameboodschappen getoond worden, zowel in het stadion als tijdens de rechtstreekse televisie-uitzendingen. Op die manier kan de FIFA heel wat extra inkomsten genereren. Onder meer tijdens de Confederations Cup van vorig jaar werd het systeem bij wijze van test al in gebruik genomen.

Ook in België zijn er na een nochtans zeer aarzelende start steeds meer voorstanders van de videoref te vinden. De Pro League besliste eind vorig jaar op basis van een principeakkoord om volgend seizoen de videoref volledig te implementeren, voor alle wedstrijden. De enige voorwaarde daarvoor was nog dat de IFAB zijn definitieve goedkeuring zou geven.