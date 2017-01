Didier Deschamps 'gaat tot het uiterste' in zaak tegen Cantona

Eric Cantona had voor het EK 2016 in een interview met The Guardian gesuggereerd dat Deschamps Karim Benzema en Hatem Ben Arfa niet had geselecteerd vanwege hun afkomst.

Ook Benzema liet zich in Marca niet onbetuigd na zijn niet-selectie voor het toernooi: hij stelde dat de bondscoach was bezweken onder de druk van 'het racistische deel van Frankrijk'.

De Franse bondscoach reageerde onlangs in L'Equipe: 'Als het over kritiek op mijn sportieve keuzes gaat, lig ik daar niet wakker van. Maar dit had een weerslag op het leven van mijn gezin. Mijn huis in Bretagne werd beklad. Mijn petekindje, een geadopteerd meisje uit Mali, zag het woord 'racist' op mijn huis geschilderd. Dat is hard. Dat gaat over de schreef.

'Er is een juridische procedure opgestart (tegen Cantona, nvdr) en ik zal tot het uiterste gaan. Iedereen is vrij om iets te zeggen, maar je moet daarna de gevolgen wel kunnen aanvaarden.'

Voor Benzema heeft de bondscoach meer begrip. 'Ook andere spelers hebben al eens naar mij uitgehaald, maar dat heeft me er niet van weerhouden om hen weer op te roepen.' De deur is dus niet definitief gesloten? Deschamps antwoordt diplomatisch: 'Ik maak elke keer keuzes op basis van de situatie, de context. Of ik mij daar nu populair mee maak of niet.'