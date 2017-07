'Diego Simeone verlengt bij Atlético Madrid tot 2019'

De contractverlenging werd bekendgemaakt door het Spaanse radiostation Cadena SER. Na de laatste wedstrijd van Atlético Madrid in het Vicente Calderón Stadion (21 mei) sprak Diego Simeone (47) de supporters toe: 'De journalisten vroegen me of ik bij de club ga blijven. Ja, ja ik ga blijven, want dit team heeft een toekomst.' Die belofte bevestigt hij nu ook door zijn contract met één jaar te verlengen, tot 2019.

Simeone, ook bekend als el Cholo, staat al sinds 2011 aan het roer bij los Colchoneros. Hij won enkele prijzen met de club, waaronder de Spaanse titel, de Europa League, Europese Supercup, Copa del Rey en Spaanse Supercup.

De coach tekent bij vanwege twee zaken meldt Cadena SER. Ten eerste wil Atlético de finale van de Champions League in 2019 naar het Wanda Metropolitano, hun nieuwe voetbaltempel, halen. En ten tweede, Simeone wil met zijn team meedingen naar die editie van het kampioenenbal. De club heeft echter wel af te rekenen met een transferverbod tot januari 2018, opgelegd door het Internationaal Sporttribunaal (TAS).