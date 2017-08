Dimata: 'Religie heeft mij gedisciplineerd'

Landry Dimata over...

... zijn keuze voor Wolfsburg:

Tegen het einde van het seizoen werd het voor mij duidelijk welke richting het zou uitgaan. Naast Wolfsburg kreeg ik ook aanbiedingen uit de Premier League, maar op mijn leeftijd moet je vooral rekening houden met de speelkansen die je zal krijgen. Bij Wolfsburg lagen die beduidend hoger dan bij andere ploegen die contact opnamen. Bovendien is Wolfsburg een club waar nog een ongedwongen sfeer hangt. Vanaf dag één werd ik bijvoorbeeld goed ontvangen door Mario Gomez, Joshua Guilavogui en Jakub Blaszczykowsky voor een jongere is het prettig om in zo'n klimaat te gedijen. We hebben alles tegen elkaar afgewogen en we kwamen tot de conclusie dat Wolfsburg de beste plek was om mij verder te ontwikkelen. Bij de minste twijfel hadden we zeker voor een andere club gekozen.

... zijn geloof:

Eigenlijk kwam ik niets tekort, maar ik voelde dat er iets ontbrak in mijn leven. Vroeger straalde ik minder levenslust uit. Rond mijn zeventiende ben ik mij gaan verdiepen in de bijbel en van toen af heb ik een soort innerlijke rust gevonden. Religie heeft mij gedisciplineerd. Ik ben mij anders beginnen te gedragen en ik heb enkele zaken aan mijn karakter gecorrigeerd. Mijn ontmoeting met God heeft mijn leven en dat van mijn naasten beïnvloed.

De liefde die ik van God krijg, wil ik op mijn beurt doorgeven. Ik ben mij ervan bewust dat iemand mij gunstig gezind is, terwijl veel mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen of met privéproblemen kampen. Als ik die mensen gedurende negentig minuten gelukkig kan maken zodat ze hun problemen even aan de kant kunnen zetten, dan is mijn missie geslaagd.

... Romelu Lukaku:

Lukaku is een van de spelers aan wie ik me spiegel. Maar bij de Rode Duivels zijn er wel meer spelers die ik als model neem: Eden Hazard, Christian Benteke...

Wat ik zo knap vind aan Romelu is de manier waarop hij is omgegaan met de kritiek. Kop vooruit en hard blijven werken. Dat is een teken dat je mentaal héél sterk staat. Vandaag speelt hij bij Manchester United en is hij een van de vijf beste aanvallers op deze planeet.

Hij heeft gezegd dat ik moest voortdoen zoals ik bezig was. Volgens hem zouden we elkaar snel terugzien bij de Rode Duivels. Op voorwaarde dat ik komend seizoen bevestig in de Bundesliga. Ik verwacht binnenkort wel een telefoontje van Roberto Martínez. Ik ken mijn kwaliteiten en ik weet dat ik elke kans bij de Rode Duivels met twee handen zou grijpen.

