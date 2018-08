Dit zijn de tegenstanders van Anderlecht, Genk en Standard in de Europa League

Dat is vrijdag geloot in Monaco.

De eerste speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.

Alle drie naar Turkije

Anderlecht, dat rechtstreeks geplaatst was en als reekshoofd de trommels inging, werd ondergebracht in groep D en lootte met Fenerbahçe de nummer twee van vorig seizoen in Turkije. Fener werd door Benfica uit de groepsfase van de Champions League gehouden. Dinamo Zagreb is de regerende kampioen van Kroatië en werd opgevist uit de laatste voorronde van de Champions League, waar het uitgeschakeld werd door Young Boys Bern. Spartak Trnava is de Slowaakse kampioen, die zich kwalificeerde ten koste van Olimpija Ljubljana.

Ook KRC Genk, dat in de voorrondes achtereenvolgens het Luxemburgse Fola Esch, het Poolse Lech Poznan en het Deense Brøndby IF uitschakelde, moet in groep I naar Istanboel. Besiktas eindigde vorig seizoen als vierde in de Süper Lig. Malmö is de kampioen van Zweden, maar raakte niet voorbij de derde voorronde van de Champions League en plaatste zich in de play-offs van de Europa League ten koste van het Deense Midtjylland voor de poulefase. Het Noorse Sarpsborg schakelde het Israëlische Maccabi Tel-Aviv uit.

Weerzien

En ook Standard, door Ajax uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League en vervolgens opgevist in de Europa League, moet naar Turkije. Het lootte in groep J de Turkse bekerwinnaar Akhisar uit pot vier. Daarnaast kijkt Standard, net als in de groepsfase van 2014, opnieuw Sevilla in de ogen, de Spaanse nummer zeven van vorig seizoen. Derde tegenstander is het Russische Krasnodar, dat vorig seizoen als vierde eindigde.

Champions League

AA Gent kon zich niet plaatsen voor de poulefase, het werd donderdag uitgeschakeld door het Franse Bordeaux (0-0 en 2-0).

Club Brugge was als Belgische kampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en werd donderdag al onderverdeeld bij Atletico Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco.