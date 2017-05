Divock Origi: 'Ik wil een wereldspits worden'

Divock Origi leek zich dit seizoen tevreden te moeten stellen met een rol als invaller, maar na het uitvallen van seizoensensatie Sadio Mané speelt de Rode Duivel in de spits bij Liverpool. Inmiddels staat de aanvaller al vijf wedstrijden droog en dringen de supporters aan op een nieuwe kans voor de uit blessure teruggekeerde Daniel Sturridge.

"Met mij in de spits is het anders spelen dan met Roberto Firmino", verdedigt Origi zich in The Guardian. "Maar hoe meer we samenspelen, hoe beter we elkaar aanvoelen."

Enkelblessure

Een goed jaar geleden was Origi een belangrijke schakel in het elftal van Jürgen Klopp na een reeks uitstekende prestaties. Een basisplaats in de finale van de Europa League en een belangrijke rol op het EK wenkten, maar een blessure gooide roet in het eten.

In de Merseyside derby tegen Everton liep de spits een zware enkelblessure op na een onbesuisde tackle van Funes Mori. "Die blessure was een zware klap, maar het heeft me sterker gemaakt." Tot overmaat van ramp verloor Liverpool de Europa Leaguefinale met 3-1 tegen Sevilla, wat The Reds een ticket voor de Champions League kostte. "Het mislopen van dat Europese ticket was een grote ontgoocheling, maar we hebben het nieuwe seizoen ambitieus aangevat. Doordat we Europees niet moesten aantreden, konden we krachten sparen en dat heeft dit seizoen in ons voordeel gepleit." Grote druk Liverpool prijkt momenteel op de derde plaats in de Premier League, waarmee het rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League afdwingt. Het kampioenenbal zou een volgende stap zijn in de ontwikkeling van de 22-jarige aanvaller.

"Ik wil een wereldspits worden. Het zal een lange weg worden, maar ik zit nu al twee jaar bij een grote ploeg waar je onder grote druk moet presteren. Bovendien heb ik ook al ervaring opgedaan op een EK en een WK. Al die ervaring moet me helpen om mijn doel te bereiken."