Doelman Donnarumma kan dubbele vangen van Messi toen die achttien was

Zijn handtekening wordt eerstdaags verwacht, en daarmee zal Gianluigi Donnarumma het astronomisch hoge bedrag van zes miljoen euro per jaar gaan verdienen. Dat schrijft de Spaanse krant Marca op haar website. Er zijn wel meer voetballers die zo'n hoog salaris hebben, ware het niet dat de topkeeper nog maar pas, in februari, achttien jaar is geworden. Veel huidige wereldsterren, zoals Zlatan Ibrahimovic en Lionel Messi, moesten het op die leeftijd met heel wat minder doen. Hoeveel verdienden zij op hun achttiende?

Messi

De Argentijn speelt al zijn hele carrière bij Barcelona; hij maakte er in 2004 zijn profdebuut op 17-jarige leeftijd onder trainer Frank Rijkaard. Een jaar later zette Lionel Messi zijn handtekening onder een vernieuwd contract. Voortaan zou hij drie miljoen euro per jaar verdienen. Dat is peanuts in vergelijking met nu, maar Donnarumma zal met zijn nieuw contract het dubbele verdienen van wat Messi toen kreeg.

Ronaldo

Cristiano Ronaldo verhuisde op zijn achttiende van de Portugese club Sporting Lissabon naar Manchester United. Coach Alex Ferguson had veel vertrouwen in hem, want hij zou niemand minder dan David Beckham gaan vervangen bij de recordkampioen van Engeland. Zijn salaris was navenant; iets meer dan twee miljoen euro per jaar. Veel, maar voor dit bedrag zal Donnarumma zijn krabbel niet zetten bij de Milanezen.

Andere wereldsterren?

Manchester United kocht in 2004 het jonge supertalent Wayne Rooney en gaf hem een contract van 1,7 miljoen euro per jaar. Neymar voetbalde op 18-jarige leeftijd op een ander continent, bij het Brazilaanse Santos. Daar moest hij zich tevreden stellen met 1,5 miljoen dollar alvorens hij naar Europa trok.

Zulke bedragen zijn nog steeds zeer hoog; weinig 18-jarigen kunnen jaarlijks een bedrag met zes nullen naar hun bankrekening overschrijven. Zelfs voetballers die nu aan de wereldtop staan moesten het met veel minder doen. Zo voetbalde Zlatan Ibrahimovic op z'n achttiende nog bij het Zweedse Malmö voor een maandloon van 1.500 euro. Frank Ribéry, ten slotte, was nog een metselaar toen hij zestien jaar was. Hij speelde, met negentien lentes, bij Olympique Alès in Frankrijk voor een maandelijks bedrag van 400 euro.

Italy fans throw fake Dollar bills at Donnarumma. #Dollarummapic.twitter.com/N8ozFHjM2l -- CaughtOffside (@caughtoffside) 18 juni 2017

In juni kwam Donnarumma nog in het oog van de storm omdat hij niet wou bijtekenen bij AC Milan. Op het EK bij de U21 werd de wedstrijd tussen Italië en Denemarken nog even stilgelegd omdat supporters valse dollarbriefjes naar het doel van de Italiaanse doelman gooiden.