Domenico Tedesco (32) drukt zijn stempel op Schalke

Juni 2017. Schalke is na een moeilijk seizoen als tiende geëindigd. Voor de eerste keer in zeven jaar zal de club uit Gelsenkirchen niet deelnemen aan een Europacup. Eén jaar na zijn komst wordt Markus Weinzierl doorgestuurd en vervangen door Domenico Tedesco.

Die aanstelling mag dan verrassend zijn, de nieuwe coach is geen onbekende. Hij komt uit de tweede afdeling, waar hij in amper drie maanden een mooie reputatie heeft opgebouwd. Hij heeft er dan net een eerste ervaring op de bank van een eerste ploeg opzitten, als interimaris bij FC Erzgebirge Aue. Wanneer hij daar in maart de teugels in handen neemt, staat de club laatste en is ze op weg naar derde klasse. Hij maakt er het onmogelijke waar: dankzij 20 punten in elf wedstrijden verzekert Erzgebirge Aue zich van het behoud.

Op zijn 32e studeert Tedesco als primus af aan de prestigieuze Hennes Weisweiler Akademie, net voor zijn collega bij Hoffenheim, Julian Nagelsmann (33). Dat is een van de redenen waarom Schalke niet aarzelt om op Tedesco te gokken.

Van bij zijn komst drukt de Duitse coach met Italiaanse roots zijn stempel. Hij verbant Benedikt Höwedes naar de bank en plaatst Naldo in het centrum van de verdediging.

Een keuze die gestaafd wordt door de statistieken: Schalke 04 heeft een van de beste defensies van de Bundesliga en Naldo heeft al een paar keer gescoord.

De trainer zorgde ook voor enthousiasme bij de supporters. Tijdens de Ruhrderby tegen Borussia Dortmund stond zijn ploeg na amper 25 minuten 4-0 achter. Tedesco paste meteen zijn tactisch schema aan: bij de rust gebruikte hij alle drie de vervangingen al op. Het resultaat? Een fantastische remonte (4-4).

Vóór de komst van Frankfurt vorig weekend had Schalke in acht wedstrijden maar één keer verloren. De tweede plaats in het klassement geeft recht op deelname aan de Champions League. Ook daar doet Tedesco het vast goed.

