Dries Mertens blijft bij Napoli

Donderdag onderhandelden Stijn Francis en Laurens Melotte, de vertegenwoordigers van Dries Mertens in Rome met Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis over een nieuw contract voor de Rode Duivel tot 2021. Het huidige contract van Mertens loopt nog tot 2018, maar omdat de onderhandelingen die in december werden opgestart bleven aanslepen, sloop er steeds meer onzekerheid omtrent Mertens' situatie naar volgend seizoen toe. Nu is er een princiepsovereenkomst bereikt, al worden de handtekeningen en de bekendmaking pas begin volgende week verwacht.

Het akkoord omvat naast een verlenging met twee jaar ook een loonsverhoging tot 4 miljoen per jaar. Dat is ongeveer het dubbele van wat Mertens met zijn huidige contract verdient. In het akkoord staat ook een opstapclausule van 30 miljoen euro die enkel geldig is voor het buitenland, waardoor een overstap naar een andere Italiaanse club (Internazionale werd een paar keer geciteerd) uitgesloten is. Die opstapclausule geldt ook maar vanaf volgend seizoen, waardoor ook een vertrek tijdens de komende mercato niet aan de orde is.

Dries Mertens scoorde dit seizoen al 31 keer voor Napoli, waarvan 25 keer in competitie. Daarmee staat hij, na topschutter Edin Dzeko van AS Roma, samen met Andrea Belotti van Torino voorlopig op een gedeelde tweede plaats. Trainer Maurizio Sarri koppelde een verlengd verblijf bij Napoli voor hemzelf aan het blijven van de huidige kern, en daar maakt De Laurentiis nu versneld werk van. Een paar weken geleden verlengde ook Lorenzo Insigne al zijn contract. Tot november duelleerden Insigne en Mertens om een plaats op de linkerflank. Na het uitvallen van de Poolse spits Arkadiusz Milik (ex-Ajax) schoof Sarri Mertens naar de spits waardoor Insigne zeker was van zijn plaats op links. Sindsdien acteren beiden op een hoog niveau.