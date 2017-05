Dries Mertens is efficiëntste spits uit Serie A

Mertens maakte zondag zijn 25e doelpunt van het seizoen en hielp Napoli zo aan een zware 0-5-zege op het veld van Torino. Hij klimt daarmee naar de tweede plaats op de topschutterslijst van de Serie A, na Edin Dzeko van AS Roma (27). Ook de teller van Andrea Belotti van Torino, die zondag dus niet tot scoren kwam, staat op 25 maar hij had daar meer speeltijd voor nodig - 2.891 minuten tegenover 2.397 voor Mertens.

Met één doelpunt om de 96 minuten is Mertens de efficiëntste aanvaller uit de Italiaanse hoogste klasse. Dzeko scoort aan een gemiddelde van een doelpunt per 107 minuten, Belotti had tot hiertoe gemiddeld 116 minuten nodig per goal.

Top tien

De Rode Duivel haalt met die straffe statistiek ook de top tien van de vijf grote competities samen. Van alle spelers die meer dan tien goals maakten, is Lionel Messi de efficiëntste. Met 35 treffers in 2.742 minuten zit de aanvaller van FC Barcelona alweer aan een indrukwekkend gemiddelde van een doelpunt per 78 minuten.

Nog vijf spelers blijven onder de grens van de 90 minuten: Edinson Cavani van PSG (35 goals in 2.884 minuten of 1 per 82), Alvaro Morata van Real Madrid (15 in 1.315 of 1 per 88), Radamel Falcao van AS Monaco (21 in 1.850 of 1 per 88), Alexandre Lacazette van Lyon (26 in 2.322 of 1 per 89) en Robert Lewandowski van Bayern München (30 in 2.687 of 1 per 90).

De rest van de top tien wordt vervolledigd door Olivier Giroud van Arsenal (12 treffers in 1.109 minuten of 1 per 92), Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund (29 in 2.691 of 1 per 93) en Kylian Mbappé van AS Monaco (14 in 1.321 of 1 per 94).

Mertens sluit de top tien af en laat daarmee ronkende namen als Luis Suarez (99 minuten per doelpunt) en Cristiano Ronaldo (108 minuten) achter zich.

Beste seizoen

De 30-jarige Mertens, die ook één keer scoorde in de Coppa Italia en vijf keer in de Champions League, beleeft niet alleen zijn beste seizoen in het shirt van Napoli, maar ook het beste uit zijn hele profcarrière. Vorig seizoen scoorde hij 11 keer in 40 matchen, in het seizoen 2014-2015 was dat 10 keer op 51 matchen en in zijn eerste seizoen Napoli 13 keer in 47 wedstrijden. In zijn beste seizoen bij PSV (2011-2012) lukte de Leuvenaar 24 doelpunten in 44 wedstrijden.