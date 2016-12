'Dries Mertens maakt indruk op een plaats waar we hem niet verwachten' (video)

Met zijn vier doelpunten tegen Torino (5-3) werd Dries Mertens zondag de eerste speler in de Serie A sinds Pietro Anastasi in mei 1974 die erin slaagt in twee opeenvolgende competitiewedstrijden een hattrick te scoren. De Rode Duivel had op de vorige speeldag ook al drie keer de netten doen trillen op het veld van Cagliari (0-5).

Tegen Torino had Mertens overigens amper 9 minuten nodig voor zijn hattrick. De 29-jarige Leuvenaar ontbond zijn Duivels de eerste keer na dertien minuten, zette vijf minuten later een strafschop om en versloeg nog eens vier minuten later doelman Joe Hart voor een derde keer. Tien minuten voor affluiten lukte hij zijn vierde treffer met een knappe lobbal.

It was a good day ????? pic.twitter.com/fBceht4opX -- Dries Mertens (@dries_mertens14) 18 december 2016

In de stand stijgt Napoli (34 punten) dankzij de zege naar de derde plaats, op een punt van AS Roma en acht van leider Juventus.

'Fenomenaal'

Dat Mertens in supervorm verkeert, is uiteraard ook de Italiaanse sportkranten niet ontgaan. Die komen superlatieven te kort om zijn prestaties te beschrijven. Zo doopte Corriere dello Sport onze landgenoot al tot Dries Armando Mertens, naar ene Diego Armando Maradona, die Napoli in de jaren 1980 naar grote successen leidde.

De Gazzetta dello Sport titelt 'Fe-no-me-na-li' en geeft Mertens een 9 op 10, wat de krant zelden doet. Ze kijkt nu al uit naar de dubbele confrontatie tegen Real Madrid in de Champions League en plaatst Mertens' foto naast die van Cristiano Ronaldo.

Volgens mij zijn ze in Italië redelijk onder de indruk van @dries_mertens14 ??@sscnapoli #psv pic.twitter.com/G1jI8BMYJR -- Mike Verweij (@MikeVerweij) 19 december 2016

Beste seizoen

Mertens beleeft zijn beste seizoen in Italië. Zijn zeven doelpunten in één week brengen zijn seizoenstotaal op 14 treffers in 21 wedstrijden, een indrukwekkend gemiddelde van twee doelpunten per drie wedstrijden of een goal om de 25 minuten.

In totaal staat Mertens' teller bij Napoli in zijn vierde seizoen op 48 goals in 159 matchen. Vorig seizoen scoorde hij 11 keer in 40 matchen, in het seizoen 2014-2015 10 keer op 51 matchen en in zijn eerste seizoen 12 keer in 47 wedstrijden.

Valse 9

De vraag is dan ook: wat verklaart de bloedvorm van Mertens? Geert Foutré volgt voor Sport/Voetbalmagazine de Italiaanse competitie: 'Mertens brengt de cijfers van Napoli in een positief daglicht,' zegt hij. 'Trainer Maurizio Sarri verloor in het tussenseizoen Gonzalo Higuain - als topschutter het gezicht van de club - aan Juventus en zag ook diens vervanger Arkadiusz Milik met een langdurige blessure uitvallen.'

Delen Dat Mertens deze prestaties levert op een positie waar men hem niet verwacht, maakt het des te opmerkelijk

'Sarri is een tacticus die vasthoudt aan een systeem en moest dus op zoek naar een oplossing. Omdat het met Manolo Gabbiadini ook niet echt werkte, experimenteerde hij met Mertens als een valse 9, zoals ook bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels al deed. Dat Mertens deze prestaties levert op een positie waar men hem niet verwacht, maakt het des te opmerkelijk'.

'Overigens heeft voorzitter Aurelio De Laurentiis Sarri een nieuwe aanvaller in januari (Leonardo Pavoletti van Genua, nvdr.) beloofd. Het worden dus interessante tijden wanneer Mertens' sprookje blijft duren en Milik terugkeert uit blessure.'

Rendement

Markant is ook dat Mertens met zijn 1,2 miljoen euro per jaar lang niet tot de best betaalde voetballers in de Serie A behoort en, wat de verhouding prijs-kwaliteit betreft, dus een uitstekend rendement heeft.

Sarri is met andere woorden een tevreden man. Aan de kranten zei hij na de stunt in Torino dat Mertens volgens hem 'niet altijd het maximum uit zijn capaciteiten heeft gehaald'.

Dat belooft voor de toekomst. Op de achttiende speeldag, komende donderdag 22 december, trekt Napoli naar Fiorentina. (KVDA)