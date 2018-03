Duitse profclubs stopten al meer dan één miljard in hun jeugdspelers

De Duitse profliga DFL publiceerde vorige week zijn jaarrapport. De conclusie is helder: het gaat de clubs voor de wind. Nooit maakten alle profclubs uit eerste en tweede klasse samen meer winst dan vorig seizoen - in totaal meer dan vier miljard- ze hanteren ook de gezondste verhouding qua spelerslonen in heel Europa - 35 procent van de inkomsten gaan naar lonen en ze steken ook het meeste geld in hun jeugdopleidingen.

De aanzet tot meer investeringen in jong talent werd gegeven in 2002, met een plan om de kwaliteit van de Duitse jeugdopleiding te verbeteren na tegenvallende resultaten van Die Mannschaft op een aantal EK's en WK's. In dat plan stond onder meer dat elke Duitse profclub verplicht moest investeren in een eigen opleidingscentrum.

Vorig seizoen stopten alle clubs in de Bundesliga en 2. Bundesliga 163,41 miljoen euro in de jeugdopleiding. In 2015-2016 was dat 158,46 miljoen, een jaar daarvoor 132,20 miljoen. In 2002/2003, toen het project werd opgestart, was dat nog maar 47,85 miljoen euro voor alle profclubs samen. Wie al die bedragen optelt, komt sinds 2002/2003 aan een totaal van 1,39 miljard euro dat in de jeugdopleiding werd geïnvesteerd. Met resultaat. Bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2001/2002 nog 27,1 jaar, dan is die intussen al gedaald tot 24,5 jaar.