Duitsland - Mexico: interessante testcase voor de titelverdediger

Waarom? De titelverdediger en grote toernooifavoriet tegen een ploeg die alles in zich heeft om de sensatie van het WK te worden. Dat de Mexicanen kunnen voetballen en er een spectaculaire speelstijl op nahouden, bewezen ze eind vorig jaar nog tijdens een oefeninterland tegen België (3-3). In Mexico spreken ze, net als wij met onze Rode Duivels, van een gouden generatie. Met veel namen die actief zijn in het Europese voetbal.

Het wordt ook uitkijken naar hoe de Duitsers zich zullen presenteren, want in vergelijking met de ploeg die vier jaar geleden wereldkampioen werd in Brazilië zijn er een pak nieuwe namen bij. Voornamelijk jonge kerels die voor het grote publiek nog niet zo bekend zijn. Achterin rechtsback Joshua Kimmich als vervanger van Philip Lahm. We denken ook aan Leon Goretzka, het supertalent op het middenveld van Schalke 04 en volgend seizoen bij Bayern. Of aan Timo Werner, de sluipschutter van RB Leipzig die afgelopen seizoen erkende dat hij last heeft duizelingen en oorsuizingen wanneer het publiek te luid is in een stadion. Goretzka zal wellicht speelgelegenheid krijgen als invaller, van Werner wordt verwacht dat hij aan de aftrap staat als diepste spits. En met welke vorm zal Manuel Neuer zich presenteren? De Duitse goalie was nagenoeg een heel seizoen buiten strijd door een voetblessure, het is maar de vraag of hij genoeg matchritme heeft om zich weer meteen als de beste doelman ter wereld op te werpen.

De partij tegen Mexico wordt een interessante testcase, want als Die Mannschaft al een achilleshiel heeft, ligt die achteraan. En dat net tegen een ploeg die het moet hebben van zijn offensieve impulsen en snelle uitbraken. Met verder nog Zweden en Zuid-Korea in poule F is deze opener wellicht al beslissend voor wie groepswinnaar wordt.

Speler om naar uit te kijken? De Mexicaanse sensatie Hirving Lozano, bijgenaamd El Chucky, naar de dodelijke pop uit horrorprent Child's Play. De aanvaller van PSV combineert snelheid, techniek en doelgerichtheid. Tegen de ietwat statische Duitse defensie (Hummels-Boateng) kan dat vonken geven. Aan Duitse zijde wordt veel verwacht van Marco Reus, de onfortuinlijke winger van Borussia Dortmund die al tweemaal een groot toernooi aan zich zag voorbijgaan door een blessure. Hij is nu eindelijk fit en volgens de Duitse pers supergemotiveerd om zich op zijn 29e op te werpen als aanvalsleider van de regerende wereldkampioen.

Geschiedenis? Beide landen stonden vorige zomer nog tegen elkaar op de Confederations Cup in Rusland. Daarin kregen de Mexicanen zwaar klop met 4-1, maar dat was tegen een experimenteel en jeugdig Duitsland. Het feit dat Joachim Löw nu teruggrijpt naar zijn 'oude garde' zou wel eens in het nadeel kunnen werken tegen de vinnige Mexicanen. In totaal bekampten ze elkaar al dertien keer: zes keer won Die Mannschaft, zes keer speelden ze gelijk en slechts één keer kon Mexico winnen.