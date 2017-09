Eden Hazard en Alvaro Morata: een gouden tandem voor Chelsea?

Het Champions League-duel op het veld van Atletico Madrid (1-2 winst) was de eerste wedstrijd van Chelsea dit seizoen waarin Eden Hazard en Alvaro Morata samen aan de aftrap verschenen. De Spanjaard kwam afgelopen seizoen over van Real Madrid, De Rode Duivel vierde in Madrid pas zijn tweede basisplaats dit seizoen na een enkelblessure.

