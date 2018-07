Eden Hazard ook geprezen door lezers The Guardian en L'Équipe

The Guardian, één van 's werelds bekendste en meest gereputeerde kranten, vroeg na elke van de 64 wedstrijden aan zijn lezers om de spelers een cijfer op tien te geven. Op zijn website publiceerde het nu alle scores van alle spelers en hun gemiddelde. En wat blijkt? De prestaties van de Belgische aanvoerder Eden Hazard en zijn Kroatische collega Luka Modric werden het meest gewaardeerd.

Beiden scoren een gemiddelde van 8 op 10 - Modric op 7 wedstrijden, Hazard op 6 want hij speelde niet in de derde groepsmatch tegen Engeland. De Kroaat kreeg na de groepsmatchen tegen Nigeria, Argentinië en IJsland respectievelijk een 8, een 9 en een 7 en vervolgens een 7 tegen Denemarken, een 9 tegen Rusland, een 8 tegen Engeland en een 8 tegen Frankrijk in de finale. Ook de Rode Duivel kreeg twee 9's, tegen Tunesië en Brazilië, een 8 tegen Panama en Frankrijk en een 7 tegen Japan en Engeland in de kleine finale.

Eén speler haalt een nog hoger gemiddelde (8,67), de Iraanse doelman Alireza Beiranvand, maar slechts over drie wedstrijden. Hij kreeg een 8 (tegen Marokko) en twee negens (tegen Spanje en Portugal). Andere spelers die een 8 op 10 kregen, onder anderen bij Panama en Zuid-Korea, kwamen slechts één wedstrijd in actie.

Na Hazard scoren ook Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois meer dan een gemiddelde van 7,5. Thomas Meunier (7,4) en Romelu Lukaku (7,3) maken de top vijf vol.

WK-elftal

Ook de prominente Franse sportkrant L'Équipe vroeg zijn lezers om hun elftal van het WK samen te stellen. De volgens L'Équipe bijna 200.000 deelnemers verkozen drie Rode Duivels: Courtois als doelman boven wereldkampioen Hugo Lloris (42 procent van de stemmen), Meunier als rechtsachter (58 procent van de stemmen) en Hazard als linkerflankaanvaller (72 procent van de stemmen).

Ook in de eigen klassementen van L'Équipe voert Hazard de ranglijst van beste spelers aan met - als enige speler - een gemiddelde van 7 op 10. Ook de drie andere klassementen, dat van beste doelman, beste ploeg en beste bondscoach, worden aangevoerd door ons land: respectievelijk Courtois (7), de Rode Duivels (5,97) en Roberto Martinez (7).

De beste match van het WK was volgens L'Équipe de overwinning van België tegen tornooifavoriet Brazilië in de kwartfinales.