Eden Hazard op weg naar Real Madrid

Afgelopen zaterdag, na de met 4-2 gewonnen FA Cupwedstrijd tegen Tottenham, verklaarde Eden Hazard nog dat hij nu niet aan nieuw contract bij Chelsea denkt. 'Ik wil eerst het seizoen afwerken, daarna zullen we praten.'

De Britse pers meent immers te weten dat de Londense club zijn tot 2020 lopende contract wil verlengen én gevoelig wil verbeteren: tot 18 miljoen euro per jaar in plaats van de huidige 12 miljoen euro.

De opvolger van CR7

Of dat Hazard in de Britse hoofdstad zal houden, is nog maar de vraag. De Belg lijkt na vijf seizoenen Chelsea andere lucht te willen opsnuiven. Sterker nog: Sport/Voetbalmagazine heeft uit goede bron vernomen dat Eden Hazard al een voorakkoord getekend heeft bij Real Madrid. De gesprekken daarover dateren al van november vorig jaar en de topclub gaf daarin ook aan dat Hazard vanaf volgend seizoen de opvolger van Cristiano Ronaldo moet worden.

De 32-jarige Portugees is immers over zijn hoogtepunt heen: zijn snelheid is afgebot en de magie is uit zijn dribbels. Zijn torinstinct is wel nog intact, maar qua doelpuntenproductie haalt hij het buitenaardse niveau van de vorige seizoenen niet meer. Zijn vijf doelpunten in de twee CL-wedstrijden tegen Bayern München zouden wel eens een laatste opflakkering geweest kunnen zijn.

Galáctico

Maar waarom zou Real Madrid Eden Hazard binnenhalen als het in zijn kern over Isco en Marco Asensio beschikt? Isco slaagde er in de voorgaande seizoenen nooit helemaal in door te breken, maar zal volgens Marca deze zomer zijn contract wel verlengen tot 2022. En Asensio is de rijzende ster aan het Madrileense firmament.

Geen van beiden zijn het echter galácticos, superspelers met een serieuze marketingwaarde. Met het oog op de voorzittersverkiezingen komende zomer wil Florentino Pérez zo'n voetballer naar Madrid halen. Eerder deed hij dat ook met Cristiano Ronaldo (voor de verkiezingen in 2009) en Gareth Bale (in 2013).

Lees de volledige reportage over Eden Hazard in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 26 april.