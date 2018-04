'Een interview met Jürgen Klopp? Jürgen wie?'

Het was in de lente van 2006. Net voor het WK in Duitsland zocht dit blad naar een gesprekpartner om de Duitse nationale ploeg door te lichten. Misschien, bedachten we, was Jürgen Klopp daarvoor wel de aangewezen man. Jürgen wie? Klopp, trainer van het modale Mainz 05, was in dit land amper bekend, ook al zou hij tijdens het WK als analist optreden voor de televisiezender ZDF. Is die Klopp wel geloofwaardig, zou een ervaren journalist later vragen. We trokken naar Mainz om de Duitser te interviewen, arriveerden twintig minuut te laat wegens een lange file, verontschuldigden ons daarvoor, maar Klopp was op de hoogte: hij had op de radio van de verkeersproblemen gehoord. En bleek vervolgens anderhalf uur lang de hartelijkheid in persoon. Om de Belgische journalist later op de daaropvolgende persconferentie Herzlich Willkommen te heten.

De Jürgen Klopp van toen verschilt niet met die van nu. Hij bleek ook dan al een kunstenaar in woorden, een docent in het voetbal, bevlogen en begeesterd, gepassioneerd zoekend naar nieuwe methodes. Toch relativeerde hij voortdurend zichzelf, zeker wat zijn eigen carrière aanging. René Vandereycken, ooit trainer in Mainz, had hem uit de eerste ploeg gezet en dat vond hij normaal. Want, zei Klopp, hij was een verschrikkelijk slechte verdediger. Maar over de trainer Vandereycken bleek hij niet onder de indruk: altijd die zekerheid inbouwen, met vijf man achteraan spelen, nee, dat was niet zijn filosofie. Hij praatte over de romantiek van het voetbal, hij wilde de tegenstander opjagen, altijd en overal.

Dat zou Jürgen Klopp als trainer inderdaad doen. In zeven seizoenen bij Borussia Dortmund groeide hij uit tot een monument, een motivatietrainer die voortdurend naar nieuwe inzichten zocht. Klopp stond model voor de opgang van Borussia, een meer perfecte symbiose tussen trainer en club bestond er niet. En zelfs toen de club in het seizoen 2013/2014 een heel moeilijke periode doorworstelde en naar de bodem van het klassement zakte, kreeg hij in deze donkere tijden een sms van Alex Ferguson, de godfather van Manchester United, die hem liet weten dat hij, Klopp, het Europees voetbal tactisch had beïnvloed. Daar, aldus de Schot, veranderde de rangschikking niets aan.

Herhaaldelijk hebben we Jürgen Klopp in zijn periode in Dortmund tijdens persconferenties gehoord. En steeds weer was er dat aanstekelijk enthousiasme, die vriendelijkheid, de soms ironiserende toon van zijn teksten, de kinderlijke blijheid om te mogen werken voor een club die zich zo met een regio identificeerde. Jürgen Klopp was gemaakt voor Borussia Dortmund, net zoals hij ook nu als gegoten past bij Liverpool. Hij elektriseert spelers en supporters. Klopp had het aanvankelijk niet gemakkelijk, maar nu de poort naar de halve finale van de Champions League is opengebroken, bekeerde hij in zijn derde seizoen de laatste twijfelaars. Anfield Road explodeert weer, na avondwedstrijden volgen er magische nachten, FC Liverpool is bij vlagen een aanvalsmachine met paradepaarden als Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané, geen club die met 33 doelpunten in de Champions League meer scoorde. Meer dominantie, meer rust, meer balbezit, meer precisie, Jürgen Klopp werkt er elke dag aan. Leerprocessen horen bij zijn methode. Klopp maakt spelers beter. En net zoals in Mainz en in Dortmund gaan die voor hem door het vuur. En precies net zoals daar is het totale pakket het geheim van Jürgen Klopp, zijn tactisch inzicht, zijn natuurlijk charisma waarmee hij iedereen meesleurt. Zo krijgt Liverpool tegenstanders op de knieën die individueel over meer klasse beschikken. Zoals Manchester City.

Terug naar 2006: vanaf het moment dat bekend werd dat Jürgen Klopp tijdens het WK als analist was aangetrokken door ZDF, werd ook Franz Beckenbauer gevraagd om af en toe naar de studio te komen. Maar Beckenbauer weigerde. Naast Klopp wilde hij echt niet zitten. Wat heeft die nu te vertellen, bedacht Der Kaiser. Vandaag wil Beckenbauer niet meer aan die woorden herinnerd worden.