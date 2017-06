Eintracht Frankfurt kiest voor vrouwelijke scout

Met een multiculturele selectie van maar liefst zeventien nationaliteiten bereikte Eintracht Frankfurt in mei de finale van de DFB-Pokal (2-1-verlies tegen Borussia Dortmund). Na de elfde plaats besliste de clubleiding om vanaf 1 juli een correctie aan te brengen in het tienkoppige scoutingteam van hoofdscout Ben Manga (43). Helena Costa (39) treedt dan in dienst als één van de drie vaste mensen die in het buitenland wonen, met de opgave om in Portugal spelers met potentie op te sporen en warm te maken voor een overstap.

Ook de internationalisering houdt dus Frankfurt in de ban. De buitenlanders Haris Seferovic, Ante Rebic, Shani Tarashaj, Michael Hector, Guillermo Varela, Jesús Vallejo en Heinz Lindner zoeken de komende weken andere oorden op. Zeker is nu al dat Danny da Costa (Bayer Leverkusen), Gelson Fernandes en Sébastien Haller (FC Utrecht) zich bij de kern voegen.

Een pr-stunt? Volgens Fredi Bobic (45) speelden andere criteria een belangrijke rol. 'Helena beschikt over veel meer zakelijk voetbalverstand dan iedereen durft te vermoeden. In haar loopbaan beleefde ze op dat vlak al enkele hachelijke avonturen.'

Daarmee verwijst de oud-spits, tussen 1994 en 2004 goed voor 37 caps bij de Mannschaft, niet enkel naar haar scoutingwerk van 2008 tot 2010 bij de meervoudige Schotse kampioen Celtic of in het seizoen 2004/05 voor het Portugese Leixões SC. Vanaf 1997 fungeerde Costa dertien jaar lang bij Benfica als coach van de ploegen van U9 tot U17. Ook beschikt ze over ervaring met nationale ploegen, want Costa leidde de vrouwen van Qatar (2010 tot 2012) en die van Iran (2012 tot 2014).

In mei 2014 schreef ze geschiedenis met haar aanstelling als sportief eindverantwoordelijke bij Clermont. De eerste vrouwelijke coach ter wereld in het mannelijke profvoetbal, het sprookje ging niet door. Want ze stapte al op na amper een maand, omdat voorzitter Claude Michy achter haar rug om spelers transfereerde. Het is duidelijk: deze dame laat niet met zich sollen.