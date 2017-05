EL-finale Ajax - Man U: 'Eigenlijk is het voor Man U een zegen dat Zlatan geblesseerd is'

Woensdagavond neemt het jeugdige Ajax het op tegen het ervaren Manchester United in de finale van de Europa League. 'Twee clubs met traditie en geschiedenis, een zeer mooie affiche', vindt ook Filip Joos, die voor Sporza de match van commentaar zal voorzien. Joos acht de Amsterdammers niet kansloos: 'Ik verwacht dat trainer Peter Bosz zijn ploeg in de finale niet anders zal laten voetballen, dus met drang naar voren en hoge druk. José Mourinho zal er van zijn kant alles aan doen om er een trage match van te maken. De jonkies van Ajax zijn fris en lopen veel. Daar ligt hun kans tegen Manchester, dat een van de ploegen is dat het minste aantal kilometers liep in de Premier League. Niet onlogisch met Michael Carrick en Zlatan Ibrahimovic in het elftal. In die zin is het voor Man U eigenlijk een zegen dat Ibrahimovic geblesseerd is en Marcus Rashford sowieso zal spelen. Als hij en Jesse Lingard in de match zitten, wordt het lastig voor Ajax.'

'Voor Zlatan zelf is het bijzonder jammer,' gaat Joos verder. 'In Stockholm, in het stadion waar hij die fenomenale omhaalgoal tegen Engeland maakte, en dat tegen de club waar hij doorbrak. Een scenarist van de UEFA had het niet beter kunnen bedenken. Met de 'oude' Ibrahimovic kan je echter geen kampioen worden in Engeland, dat zei ik al voor het seizoen. Hij is te statisch geworden. Je moet al heel dominant zijn als ploeg om dat te compenseren. De keuze voor Zlatan deze zomer zegt iets over de behoudsgezindheid en de sentimentele kant van Mourinho. Hij moet opletten dat hij niet achterop geraakt.'

Voor Ajax is deze Europese finale geen eindstation. Joos: 'Als Ajax deze ploeg kan samenhouden, dan is de Nederlandse kampioen van volgend seizoen bekend. Ik ben bijzonder onder de indruk geraakt van Matthijs de Ligt, toen ik die na de match tegen Lyon interviewde. Een enorme beer, zoveel uitstraling en amper zeventien jaar. Ik begreep meteen waarom Danny Blind hem titularis maakte bij Oranje. Mathijs de Ligt wordt een topper. Net als Kasper Dolberg. En ik ben ook altijd fan geweest van Hakim Ziyech. Ajax speelde voorbije maanden van het mooiste voetbal in Europa.'

