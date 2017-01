Emmanuel Eboué (ex-Beveren): 'Soms sloot ik me dagen op in mijn slaapkamer'

Van 2002 tot 2004 voetbalde Emmanuel Eboué (33) bij SK Beveren, destijds voornamelijk bestaande uit Afrikaanse spelers die door de Fransman Jean-Marc Guillou werden ingevlogen. Zijn sterke prestaties leverden hem een transfer naar Arsenal op, waar hij een vaste waarde op de rechtsachter werd.

In 2011 tekende hij bij het Turkse Galatasaray en vorig jaar in maart versierde hij een transfer naar Sunderland. Maar daar kwam hij helemaal niet aan spelen toe omdat hij diezelfde maand nog van de FIFA een schorsing van een jaar aangesmeerd kreeg.

Hij zou zijn ex-makelaar, Sébastien Boisseau, nog 1,2 miljoen euro schuldig zijn voor zijn transfer naar Galatasaray. Eboué beweert dat hij die overgang op zijn eentje onderhandeld heeft. De FIFA sprak zich echter uit in het voordeel van de makelaar.

'Er zijn veel dagen dat ik bijna niet uit mijn bed kan', vertrouwde Eboué The Telegraph toe. 'Op een dag wilde ik mezelf van kant maken. Mijn familie geeft me kracht, ik moet aan hen denken. Maar mocht ik hen niet hebben, denk ik dat ik mezelf al iets aangedaan zou hebben. Soms blijf ik gewoon een à twee dagen in mijn slaapkamer. Alleen. Ik doe de deur op slot en zit na te denken. Ik lees ook veel in de Bijbel.'

Met zijn Belgische vrouw Aurélie heeft Eboué drie kinderen: Clara (12), Maeva (11) en Mathis (7). 'Mijn zoon Mathis speelt bij Arsenal. Elke keer als ik naar daar ga, vragen de mensen mij wat er aan de hand is en dan moet ik mijn situatie uitleggen. Dat maakt me depressief. De mensen die me kennen, zien direct aan mijn gezicht dat ik niet gelukkig ben. Dit is het dieptepunt van mijn carrière.'

Bitter is Eboué echter niet geworden. Het brengt hem wel wat van streek dat van zijn ex-ploegmaats bij de Ivoriaanse nationale ploeg alleen Didier Drogba en Romaric van zich hebben laten horen. Toen Kolo Touré in 2011 een FIFA-schorsing uitzat na een dopingcontrole bij Manchester City, hing Eboué elke dag met hem aan de lijn. Touré nam echter nog geen contact op. 'Ik dacht dat onze vriendschap sterker was. Maar dat is het leven. Ik vat het niet slecht op.'