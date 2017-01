En de efficiëntste spits is... Diego Costa

Welke ploeg haalt nu het meeste rendement uit zijn spits(en)? Je kan daarvoor een aantal criteria gebruiken. Het totale aantal goals bijvoorbeeld. Dan kom je Europees uit bij Edinson Cavani, de spits van PSG. Die maakte er al 18 in 17 wedstrijden. Deel dat door het aantal speelminuten en je komt aan een zeer grote efficiëntie: 1 doelpunt om de 74 minuten. In de Franse Ligue 1 zit er nog zo eentje: Alexandre Lacazette (Lyon). Goed voor 13 goals in 14 matchen, één doelpunt per 86 minuten. Dat zijn exact de cijfers van Lionel Messi.

Nog eentje die onder de 90 minuten duikt is Pierre-Emerick Aubameyang: 16 goals in 15 wedstrijden (1 goal per 84 minuten), en daarmee topschutter in de Bundesliga.

Is de 29-jarige Uruguayaan Cavani dan de beste spits van Europa? Qua snel scoren wel, qua rendement van zijn goals niet. Je kan als criterium immers ook het aantal punten nemen dat doelpunten opleveren. Als je de vierde of vijfde scoort, is die minder belangrijk dan de enige goal van de match. Uiteraard scoort Cavani hier ook heel hoog. Zijn goals leverden PSG al 13 punten op dit seizoen. Idem met Lacazette, goed voor 12 Lyonese punten. In Portugal heeft Sporting Lissabon zeer veel te danken aan Bas Dost: 14 goals in 13 wedstrijden, 1 goal om de 100 minuten en goed voor 9 punten. De jongste best renderende spits in de grote competities is Mauro Icardi, de 23-jarige Argentijn van Inter. Scoort 'slechts' om de 122 minuten (14 in 19 wedstrijden), maar zijn goals zijn dit seizoen al goed voor 9 punten.

Dé hoogvlieger op dit vlak is Diego Costa, de 28-jarige Braziliaan van Chelsea. 14 doelpunten in 19 wedstrijden ofte 1 goal om de 120 minuten. Niet uitzonderlijk. Maar: Chelsea scoort gemiddeld niet zoveel als pakweg Barcelona of PSG en dan renderen goals. Die van Costa, doelpuntenmaker in 13 matchen, zijn tot dusver al goed voor 18 punten!