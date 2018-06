Engeland blikt Panama met 6-1 in

Bij de rust stonden de Engelsen al 5-0 voor. Door het puntenverlies van Panama zijn ook de Rode Duivels nu mathematisch zeker van hun plaats bij de laatste zestien.

Tottenham-spits Harry Kane nam drie doelpunten voor zijn rekening en kwam zo op kop van de topschuttersstand. Met vijf doelpunten doet de kapitein van het Engelse elftal één beter dan Romelu Lukaku en Cristano Ronaldo. Kane is de eerste Engelsman die meer dan twee doelpunten scoort op een WK, sinds Gary Lineker (4) en David Platt (3) op het WK van 1990 in Italië.

Bondscoach Gareth Southgate kon geen beroep doen op Dele Alli, die een dijblessure opliep in de openingsmatch van de Engelsen tegen Tunesië (2-1 zege) en dropte Ruben Loftus-Cheek in het elftal.

Dat walste meteen over Panama heen. In de 8e minuut maakte het Engelse team zijn reputatie van hoekschopspecialist waar. John Stones knikte de 1-0 tegen de netten. Een kwartiertje later verdubbelde Kane de voorsprong vanop de penaltystip, nadat Jesse Lingard binnen de zestien was neergelegd door Fidel Escobar. In de 36e minuut maakte Lingard er met een adembenemend mooi afstandsschot 3-0 van. Vier minuten later scoorde Stones zijn tweede van de namiddag, opnieuw met het hoofd. In de blessuretijd mocht Kane een tweede keer vanop elf meter aanleggen, deze keer was de fout op hemzelf gemaakt. Anibal Godoy was de boosdoener.

Gezien de ruime voorsprong hield Engeland er in de tweede periode een gezapiger tempo op na. Toch werd het nog 6-0. Kane maakte in de 62e minuut met een gelukje zijn hat-trick compleet en mocht meteen daarna gaan rusten. De Panamezen creëerden ook wel enkele kansjes, maar toonden zich weinig accuraat in de afwerking. In de 78e minuut was het dan toch raak. De eerredder kwam van de voet van de pas ingevallen Felipe Beloy, met zijn 37 jaar de oudste speler in de Panamese selectie.

Engeland gaat nu samen met de Rode Duivels aan de leiding in groep G. Ook het doelsaldo (+6) en het aantal gemaakte goals (8) is gelijk. Donderdagavond strijden Engeland en België in Kalingrad om de groepszege. Bij een gelijkspel bepaalt het fair-play-klassement (rode en gele kaarten) wie groepswinnaar wordt. In hun eerste twee wedstrijden pakten de Rode Duivels drie gele kaarten, de Engelsen twee. Als ook nog het fair-play-klassement na die laatste match gelijk is, wordt er om de groepswinst geloot.