Engeland-doelman Jordan Pickford: van vijfde klasse naar het WK in vijf jaar

Toen scheidsrechter Wilmar Roldán Tunesië - Engeland op gang floot, waren de voetbalanalisten over Het Kanaal er niet gerust in. Elf spelers die samen amper 248 caps verzamelden, het laagste aantal sinds het WK van... 1962. Kieran Trippier (27), die bij Tottenham de rechterflank afdweilt, trok voor de achtste keer het shirt van The Three Lions aan, Harry Maguire - de 25-jarige centrale verdediger van Leicester - pakte zijn zesde cap, Jordan Pickford (24) stond na drie oefenmatchen pas voor het eerst onder de lat tijdens een officiële wedstrijd.

