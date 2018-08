Engeland heeft eerste CO2-neutrale voetbalploeg ter wereld

De club uit Nailsworth, die in de Leage Two speelt, tekende in op het Climate Neutral Now-initiatief van het VN-klimaatraamwerk (UNFCCC). Het is nu officieel de eerste door de VN-gecertificeerde CO2-neutrale voetbalploeg ter wereld.

Bio-grasmat

De Forest Green Rovers zijn niet aan hun proefstuk toe: de club draait volledig op hernieuwbare energie van hoofdsponsor Ecotricity, en het stadion vangt al het regenwater op om het gebruik van leidingwater te minimaliseren. Het onderhoud van de grasmat gebeurt zonder pesticiden en het gras wordt afgereden door een robot op zonne-energie.

Twee jaar schakelde de club bovendien volledig over op veganistische maaltijden voor zowel de spelers en medewerkers als de supporters. Laadpalen voor elektrische auto's op de parking moeten de fans aanzetten om op een klimaatvriendelijke manier naar de match te komen.

Voorbeeld voor grote clubs

'Het is een echte eer om de eerste sportclub ter wereld te zijn die door de VN 'klimaatneutraal' genoemd wordt', zegt voorzitter Dale Vince. 'Maar ik denk dat het enkel een kwestie van tijd is voor grote jongens zoals Real Madrid of Man United ons voorbeeld volgen. Ik kijk er persoonlijk naar uit om samen te werken met de VN om de boodschap te verkondigen en door middel van voetbal meer milieubewustzijn te creëren.'

Ook bij het VN-klimaatraamwerk zijn ze enthousiast over de samenwerking. 'We zijn blij de Forest Green Rovers aan boord te hebben, omdat het een schitterend voorbeeld is van hoe je de zaken juist kan aanpakken', zegt Miguel Naranjo van UNFCCC. 'Het mooie is dat het een kleine organisatie is zonder groot budget, maar dat de club toch zoveel kan doen om de ecologische voetafdruk te beperken. Als de Forest Green Rovers het kunnen, dan kunnen de grote ploegen dat ook.'