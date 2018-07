Engeland knokt zich in potig duel met strafschoppen voorbij Colombia

Engeland nam het heft van meetafaan in handen. De Three Lions monopoliseerden het balbezit en topschutter Harry Kane mikte de eerste grote kans op het kwartier op het dak van het doel. Colombia, dat duidelijk haar geblesseerde sterspeler James Rodriguez miste, beperkte zich vooral tot verdedigen, waardoor de Engelsen eens te meer op een muur Cafeteros stuitten.

Naarmate de eerste helft volgde, zakte het tempo en werd het voetbal rommeliger. Op slag van rust ontstond, bij een vrijschop aan de zestien voor Engeland, tumult na een kopstoot van Barrios. De middenvelder mocht zich gelukkig prijzen met slechts geel. De eerste helft eindigde met pogingen van Quintero (op Pickford) en Lingard (over).

Na rust veranderde er aanvankelijk weinig. Tot tien minuten in de tweede helft. Carlos Sanchez trok bij een hoekschop Harry Kane omver en scheidsrechter Geiger floot terecht voor een elfmeter. Kane klaarde de klus zelf en zette de Engelsen verdiend op 1-0.

Colombia voelde zich door Geiger onheus behandeld en ging steeds potiger spelen. Het resulteerde in een karrevracht gele kaarten en nauwelijks nog een voldragen aanval. Colombia ging in het slot met de moed der wanhoop toch nog in de aanval. Cuadrado en Uribe misten mogelijkheden, maar Yerry Mina kopte de Colombianen drie minuten in blessuretijd toch nog naar de gelijkmaker. Voor Mina was het al de derde (kopbal)treffer op dit WK.

In de verlengingen namen de Zuid-Amerikanen plots het commando over. Bacca zag een doelpunt afgekeurd worden en Falcao knikte naast. Invaller Rose miste de grootste kans voor de Engelsen.

Het werden strafschoppen en daarin miste Engeland slechts één keer (Henderson). Colombia faalde twee keer vanop elf meter (Uribe en Bacca).

Engeland treft zaterdag in de kwartfinales Zweden.