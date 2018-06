Engeland-verdediger Danny Rose biecht vlak voor WK depressie op

Danny Rose doet voor het eerst zijn verhaal in verscheidene kranten, waaronder The Guardian. De 27-jarige linksachter van Tottenham vertelt dat zijn depressie werd veroorzaakt door de combinatie van een blessure waarvan hij moeizaam herstelde, en enkele kort op elkaar volgende familietragedies.

'Het is geen geheim dat ik dit seizoen bij Tottenham op de proef ben gesteld', aldus Rose. 'Het bracht me bij een psycholoog en ik werd gediagnosticeerd met depressie. Niemand wist daarvan. Ik heb zelfs mijn moeder en vader niets verteld, dus ze zullen waarschijnlijk boos zijn wanneer ze dit lezen'.

Hervallen

Door een zware knieblessure die hij in januari vorig jaar opliep, stond de ploegmaat van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé acht maanden aan de kant, terwijl de Spurs hoge toppen scheerden. Dat heeft volgens hem alles in gang gezet. Aanvankelijk was hem verteld dat hij geen operatie moest ondergaan, maar toen hij in mei terugkeerde op training ondervond hij opnieuw pijn en moest hij uiteindelijk toch onder het mes.

Het werkte op zijn gemoed. 'Ik werd heel makkelijk heel boos,' zegt Rose. 'Ik wilde niet meer voetballen, ik wilde niet aan de revalidatie beginnen, het enige wat ik wilde doen was in mijn bed liggen.'

Trauma's

Daarbovenop kwam dat Rose op korte tijd kreeg af te rekenen met enkele negatieve ervaringen: tijdens zijn revalidatie stapte zijn oom uit het leven, vervolgens werd zijn moeder het slachtoffer van een racistisch incident en tot overmaat van ramp werd zijn broer door een aanvaller beschoten.

Zijn depressie heeft hem maanden in bed en aan de medicatie gehouden, zegt hij. 'De Engelse nationale ploeg is mijn redding geweest,' aldus Rose. Hij werd steeds ellendiger en raakte meer en meer geïsoleerd bij Tottenham. 'Ik heb het geluk dat Engeland me een uitweg heeft geboden, om mij mentaal weer op te frissen. Ik kan de manager (Gareth Southgate, nvdr.) en de medische staf niet genoeg bedanken.'

'Het was heel zwaar en het heeft me ontzettend veel geholpen dat de club me doorverwees naar een dokter en een psycholoog. Nu neem ik geen medicatie meer, ik voel me weer goed en kijk uit naar hoever we kunnen gaan in Rusland.'

WK

Rose maakt deel uit van de 23-koppige WK-selectie van Engeland, dat het in groep G opneemt tegen de Rode Duivels. The Three Lions spelen vanavond tegen Costa Rica hun laatste oefenmatch, wellicht start Rose in de basis.

Hoewel Rose zijn familie er graag had bij gehad in Rusland, heeft hij hen gevraagd om niet te komen omdat hij vreest voor racisme door Russische supporters. 'Ik heb hen verteld dat ik eigenlijk niet wil dat ze naar Rusland komen omdat ik bezorgd ben om hun veiligheid. Dat zou mijn voorbereiding verstoren.'