Engeland wild van Wilfred Ndidi

Terwijl The Foxes voor nieuwjaar nog net boven de degradatiezone bengelden, hebben ze zich na een uitstekende reeks comfortabel in de middenmoot genesteld. Een van de exponenten van het succes is Wilfred Ndidi. De Nigeriaan kwam in januari over van KRC Genk voor achttien miljoen euro. Hij moest het gat op het middenveld opvullen dat de afgelopen zomer naar Chelsea verhuisde N'Golo Kanté had achtergelaten.

Hoewel Ndidi direct een basisplaats kon afdwingen, liep het niet meteen van een leien dakje. De ploeg evenaarde niet meer het niveau van vorig seizoen en mirakelcoach Claudio Ranieri werd ontslagen.

Assistent Craig Shakespeare kreeg de touwtjes in handen en tot ieders verbazing kreeg hij de sputterende motor van de Engelse landskampioen weer aan het draaien. Met een straffe reeks in de Premier League en kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League lijken The Foxes weer op de wolk van vorig seizoen te voetballen.

De tandem Ndidi-Drinkwater vormt de spil van de machine. Danny Drinkwater zorgt voor de aanvallende impulsen en moet de herboren Jamie Vardy in stelling brengen. Ndidi heeft een meer verdedigende taak en zorgt met zijn fysieke kwaliteiten en uitstekende tackles voor de defensieve stabiliteit die Daniel Amartey, vorige zomer overgenomen van FC Kopenhagen, niet kon brengen.

De uitstekende prestaties van de Nigeriaan zijn ook de Britse media niet ontgaan. The Daily Mail bestempelt hem zelfs al als de opvolger van N'Golo Kanté en The Telegraph praat zelfs al over een mogelijk vertrek van de voormalige Genkenaar. Zo zouden onder meer Arsenal en Manchester United interesse hebben in zijn diensten. Best wel straf voor iemand die drie jaar geleden nog bij het anonieme Nath Boys FC in Nigeria voetbalde.

Arne Blomme