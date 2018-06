Essam El-Hadary: debuut én leeftijdsrecord op WK?

De Colombiaan Faryd Mondragón, ook een keeper, was 43 jaar en 3 dagen oud toen hij op het WK 2014 in Brazilië onder de lat stond. Goed, het waren de laatste vijf minuten toen de 1-4-zege tegen Japan al binnen was, maar toch. Op deze wereldbekereditie kan zijn record al sneuvelen. Het zal ervan afhangen of Egyptisch bondscoach Héctor CúperEssam El-Hadary ook daadwerkelijk opstelt.

Feit is: de vaste nummer, Ahmed El-Shenawy, is out met een blessure. En dan komt El-Hadary nadrukkelijk in beeld, hoewel Cúper in de laatste oefenwedstrijden roteerde met zijn doelmannen.

Vaste waarde

'Elke dag train ik hard, ik weet niet wat het woord 'onmogelijk' betekent. Tot de wereldbeker zal ik blijven vechten om kans te hebben om te spelen en de kleuren van mijn thuisland te verdedigen', vertelde El-Hadary aan BBC Sport. 'Mijn leeftijd is 45, maar voor mij is dat slechts een nummer op papier.'

De keeper zit al een eeuwigheid bij de nationale ploeg. De vier eindzeges in de Afrika Cup (1998, 2006, 2008, 2010) op zijn palmares vormen een record en met 156 caps staat hij op de derde plaats in de ranking van spelers met de meeste wedstrijden voor Egypte. Ahmed Hassan (ex-Anderlecht) staat bovenaan dat klassement met 184 interlands. In een kleedkamer met onder anderen Trezeguet (ex-Anderlecht), Mohamed Elneny (Arsenal) en vooral Mohamed Salah (Liverpool) geniet hij veel aanzien.

Na omzwervingen in Zwitserland, Soedan en Egypte is El-Hadary sinds dit seizoen aan de slag bij Al-Taawon in de hoogste klasse van het Saudi-Arabische voetbal. Niet als bankzitter maar als vaste waarde: zes clean sheets en kapitein in 25 van de 26 wedstrijden, alleen de laatste moest hij missen door een lichte blessure.

Penaltyheld

In de Afrika Cup van 2017 blesseerde Ahmed El-Shenawy zich al na 25 minuten in de eerste groepswedstrijd tegen Mali en moest El-Hadary, het tornooi begonnen in een figurantenrol, van de bank komen. De invallersdoelman volbracht zijn taak met brio: vier clean sheets op zes wedstrijden en twee gestopte penalty's in de halve finale tegen Burkina Faso (1-1 na de reguliere speeltijd, 4-5 na strafschoppen) waardoor Egypte zich mocht opmaken voor de laatste veldslag.

Daarin was het Kameroen van Hugo Broos met 1-2 te sterk. Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (ex-Oostende, nu Antwerp) stonden negentig minuten op het terrein.

Egypte plaatste zich in oktober voor het eerst sinds 1990 voor een WK. Twee goals van Salah en een sterke prestatie van El-Hadary volstonden voor winst tegen Congo (1-2) en een ticket richting Rusland. Zien we straks een 45-jarige debuteren op een WK?