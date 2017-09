Ethan Horvath (Club Brugge): 'Als we ons plaatsen, reken ik op een WK-selectie'

Eerst moet er een misverstand de wereld uit: hij heeft niet de dubbele Amerikaans-Hongaarse nationaliteit, zoals zijn achternaam en het internet laten uitschijnen. Horvath: 'De ouders van mijn pa komen uit Wenen, Oostenrijk.'

Zijn sportachtergrond is enorm. 'Onze hele familie zit in het voetbal. Mijn vader heeft in het secundair meer dan 25 jaar jongens en meisjes gecoacht en was vroeger profvoetballer, nog voor de periode van de MLS. Mijn moeder voetbalde ook, net als de broer van mijn vader en diens twee zonen.'

'Ik zie mezelf graag als een offensieve doelman', vertelt Horvath aan Sport/Voetbalmagazine. 'Als er een steekbal wordt gegeven, wil ik best tussenbeide komen, maar té avontuurlijk zul je me nooit zien doen. Ik heb zeer veel vertrouwen in mijn capaciteiten om saves te doen. Op veilig spelen en proberen de juiste beslissing te nemen, dat is de taak van de doelman. Soms mislukt dat, maar dat overkomt de besten. Ik ben nog maar 22, als doelman ben je dan nog een baby. Matt Ryan kwam op dezelfde leeftijd als ik, geloof ik.'

Historische interland

Ethan Horvath heeft één interland achter zijn naam. Maar wel een opmerkelijke, tegen Cuba in Havana. Horvath: 'Debuteren voor een nationale ploeg is op zich al iets, maar ook nog eens in de eerste interland ooit tussen die twee landen, in de sterkst mogelijke ploeg, voor het eerst in Cuba rechtstreeks op tv... Historischer kan moeilijk. Mijn ma en pa hebben het shirt dat ik die dag droeg in een kader gestopt en het hangt nu thuis tegen de muur. Het was super heet in Havana, veel hebben we van de stad niet gezien, tenzij van achter een raampje. En het was zoals in de film: oude gebouwen, oude wagens, zeer vriendelijke mensen. Alle respect voor Jürgen Klinsmann dat hij me die kans gaf. Jammer voor mij is hij vervangen en heeft zijn opvolger Bruce Arena meer vertrouwen in spelers uit de MLS en in oudere jongens, omdat hij die beter kent. Arena kun je dat niet verwijten, dat is zijn filosofie. Maar ik heb er wel vertrouwen in, als we ons plaatsen, dat ik de selectie voor het WK haal.'

Op dat vlak is het uitkijken naar oktober en het volgende camp. Horvath: 'Onze World Cup Final is de volgende kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Panama. Zij staan één punt voor op ons, en wij staan gelijk met Honduras. We dromen van Rusland. Die match tegen Panama, dat is onze yes or no.'