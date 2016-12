Europa League: Anderlecht gunt spelers rust voor topper tegen Club Brugge

RSC Anderlecht krijgt donderdagavond, drie dagen voor de topper van zondag tegen Club Brugge, het Franse Saint-Etienne over de vloer, op de zesde en tevens laatste speeldag in groep C van de Europa League. 'Het duel tegen Saint-Etienne is minder belangrijk dan de wedstrijd van zondag', bekende Anderlecht-coach René Weiler donderdag op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Groepswinst

De Brusselaars zijn net als de Fransen sinds vorige speeldag zeker van Europese overwintering in de Europa League en met elf punten uit vijf wedstrijden staat Paars-wit mooi aan de leiding in de groep, gevolgd door Saint-Etienne met negen punten.

De Belgische vicekampioen heeft dus genoeg aan een draw om zich te verzekeren van groepswinst, wat dan weer de status van reekshoofd oplevert bij de loting. De groepswinnaars spelen tegen een nummer twee uit de Europa League of een van de vier zwakste nummers drie die overgeheveld worden uit de Champions League.

Rust

Omdat er enkel nog de groepswinst op het spel staat in het Vanden Stockstadion laat Weiler mogelijk enkele spelers rusten, zeker met het oog op de topper tegen Club Brugge in de Jupiler Pro League.

'De wedstrijd van zondag zit natuurlijk in mijn hoofd, al moet ik nog beslissen welke spelers er beide wedstrijden kunnen spelen. Zo is Lukasz Teodorczyk fysiek erg sterk, maar hij heeft al veel gespeeld. Het is mogelijk dat hij morgen niet start, ook al is zijn vervanger (Jorn Vancamp, red) nog erg jong', aldus Weiler. Verdediger Uros Spajic en recordaankoop Nicolae Stanciu starten dan weer wel, aangezien beiden zondag geschorst zijn. Kara Mbodj en Youri Tielemans zouden dan weer gespaard worden tegen de Fransen. (Belga/KVDA)