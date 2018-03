Europa League: bekende koppen spotten

Dinamo Kiev - Lazio Roma

Dieumerci Mbokani (32) loopt nog steeds rond bij Dinamo Kiev. De ex-spits van o.a. Anderlecht en Standard zit momenteel aan 11 doelpunten in 25 wedstrijden. Of hij vanavond zal starten is een andere vraag, want met de Braziliaan Júnior Moraes is de concurrentie niet min.

Bij Lazio Roma zit er meer bekend volk. De Nederlander Stefan de Vrij (26) is een vaste waarde in de verdediging van de Biancocelesti. Zijn contract heeft de Oranje-international nog niet verlengd, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk de club deze zomer transfervrij zal mogen verlaten.

Met Jordan Lukaku (23), Adam Maru¨ic (25) en Sergej Milinkovic-Savic (23) zien we oude bekenden van de Jupiler Pro League terug. Milinkovic-Savic heeft zich opgewerkt tot de patron van het middenveld. Hij wordt beschouwd als een onmisbare schakel in het spel van coach Simone Inzaghi. Volgens geruchten zou de ex-Genkie deze zomer de club verlaten voor een astronomisch bedrag van rond de 200 miljoen euro.

Daarnaast is het ook uitkijken naar Italiaans topschutter Ciro Immobile (28), Europees kampioen Luís Nani (31) en Italiaans international Marco Parolo (33).

FC Zenit - RB Leipzig

Branislav Ivanovic (34) heeft in de winter van 2017 transfervrij de overstap gemaakt van Chelsea naar Zenit. De Serviër heeft een goede relatie met de Europa League, aangezien hij in de finale tegen Benfica in de laatste minuut de winnende 2-1 tegen de netten kopte.

Met Aleksandr Kokorin lopen we een oude bekende van de Rode Duivels tegen het lijf. De 26-jarige centrumspits speelde met Rusland tegen de Belgen op het WK van 2014 in Brazilië.

RB Leipzig heeft met centrummiddenvelder Naby Keita (23) en aanvaller Timo Werner (22) twee topspelers in de rangen. De Guineeër zal deze zomer de club verlaten voor Liverpool, dat zo'n 65 miljoen euro zou geboden hebben.

Lokomotiv Moskou - Atlético Madrid

Jefferson Farfán (33) en Éder (30) behoren tot de selectie van de Moskovieten. Die eerste kent u misschien van zijn periodes bij PSV en Schalke 04. Éder besliste de finale van het EK in Frankrijk tussen het gastland en Portugal. Met een ver afstandsschot schoot hij Cristiano Ronaldo en co. voorbij het delirium.

De selectie van Atlético heeft geen introductie nodig. Met sterren als Koke, Griezmann en Fernando Torres worden Los Colchoneros beschouwd als de topfavoriet voor eindwinst. De enkelblessure van Diego Costa is wel een domper op de feestvreugde.

Olympique Lyon - CSKA Moskou

Ook Lyon wordt getipt als mogelijke kanshebber. Niet verwonderlijk, aangezien ze met rechtervleugelverdediger Kenny Tete (22) en spits Bertrand Traoré (22) twee Ajacieden in de selectie hebben, die vorig jaar in de finale stonden. Daarnaast zijn ex-Mancunians Rafael (27) en Memphis Depay (24) ook niet min. De grote ster bij Les Gones is echter de gegeerde middenvelder Nabil Fekir (24). Jammer genoeg zullen we hem vanavond niet aan het werk zien wegens een vervelende kruisbandverrekking.

In de selectie van de Russen zitten er geen grote namen. Kenners zullen misschien doelman Igor Akinfeev (31) kennen, die ook uitkomt voor de Russische nationale ploeg.

Athletic Club - Olympique Marseille

Bij Athletic Bilbao vallen vooral de oude knarren à la Raúl García (31) en Aritz Aduriz (37) op. Die eerste brak in het verleden potten op het middenveld van onder meer Atlético Madrid en CA Osasuna. Centrumspits Aduriz heeft het scoren niet verleerd en zit dit seizoen aan negentien doelpunten in veertig wedstrijden. Iñaki Williams (23) wordt beschouwd als het goudhaantje van de Baskische club.

L'OM is momenteel aan een goed seizoen bezig en staat derde in het klassement. Ervaren rotten als de Braziliaan Luiz Gustavo (30), ex-Hammer Dimitri Payet (30) en Anderlechtkiller Konstantinos Mitroglou zijn hier mede verantwoordelijk voor. Ook ex-RSCA-verdediger Rolando (32) is er nog steeds in loondienst.

Viktoria Plzen - Sporting CP

De Tsjechische koploper is het kleine broertje in de Europa League. Dat vertaalt zich in de selectie, want er valt geen enkele bekende kop te bespeuren.

Sporting Clube de Portugal is een ander paar mouwen. Doelman Rui Patrício (30) schitterde op het EK in Frankrijk en diepe spits Bas Dost (28) veegt momenteel alle records van de tabellen. De Nederlandse international scoorde tot nu toe 22 goals in evenveel wedstrijden.

Met ex-Cerclemiddenvelder William Carvalho (25) en voormalig Buffalo Bryan Ruíz (32) lopen we twee oud-bekenden van de Jupiler Pro League tegen het lijf. Daarnaast speelt er zich met Jérémy Mathieu (34) en Fábio Coentrão (30) een kleine clásico af in de selectie van Os Leões.

Red Bull Salzburg - Borussia Dortmund

Bij de ex-ploeg van Massimo Bruno is er geen bekende kop te bespeuren. Bij de tegenstanders van deze avond is dat anders, want met Michy Batshuayi (24) loopt er een Rode Duivel in de rangen van de Borussen. Daarnaast is het vooral uitkijken naar rechtsbuiten Christian Pulisic (19), linksbuiten Marco Reus (28) en middenvelder Julian Weigl (22).

Arsenal - AC Milan

De selectie van Arsenal behoeft geen introductie. Jammer genoeg zullen we vanavond Pierre-Emerick Aubameyang (28) niet aan het werk zien, omdat hij al eerder dit seizoen voor Borussia Dortmund aan de bak kwam in de Europa League.

Coach Arsène Wenger kan ook spitsbroeder Alexandre Lacazette (26) niet inzetten wegens een knieblessure. Hoogstwaarschijnlijk zal Danny Welbeck zijn afwezige ploegmaats vervangen.

De Milanezen hebben middenvelder Lucas Biglia in de rangen lopen. De ex-speler van RSCA maakte afgelopen zomer de overstap van Lazio Roma naar de Rossoneri, maar wist de hoge verwachtingen nog niet echt waar te maken. Ook centrale verdediger Leonardo Bonucci (30) zit in hetzelfde schuitje.

Daarnaast is het vooral uitkijken naar Gianluigi Donnarumma (19). Voor de jonge doelman is de match van vanavond het ideale podium om zich te tonen aan de buitenwereld.