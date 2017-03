Europa League is plots prioriteit voor Mourinho

Ter verduidelijking: erg verrassend is die vaststelling niet, aangezien de Mancunians de voorbije 25 jaar voornamelijk op het kampioenenbal in actie kwamen. Sinds de invoering van de Champions League in 1992 verscheen Manchester United slechts driemaal aan de start van de tweede Europese bekercompetitie.

Maar wanneer dat toch gebeurt, lijkt het verre van een prioriteit. Zoals overigens voor wel meer Engelse clubs geldt. In 1995/96 ging Man U er in de eerste ronde al uit tegen Volgograd, in 2011/12 in de achtste finales tegen Bilbao en vorig jaar opnieuw in de achtste finales tegen Liverpool. In tegenstelling tot bijvoorbeeld opponent Anderlecht (winst in 1983) konden de Mancunians nog nooit EC2 winnen. In 1991 won het wel voor de eerste en enige keer de toenmalige Beker der Bekerwinnaars.

Man U-coach José Mourinho liet zich in het verleden geregeld negatief uit over de Europa League, hoewel hij daar voor een stuk zijn faam aan te danken heeft: in 2003 won hij als jonge coach met FC Porto de UEFA Cup zijn eerste belangrijke trofee uit zijn carrière. 'Ik wil niet in de Europa League spelen. Het winnen van die titel zou een grote teleurstelling voor mij zijn', liet de Portugees in 2013 optekenen na zijn terugkeer als coach van Chelsea. Ook eerder dit seizoen sprak hij zich negatief uit over de Europa League.

Vooral het feit dat de wedstrijden op donderdagavond plaatsvinden is hem een doorn in het oog, wegens de beperkte recuperatietijd voor Premier Leaguewedstrijden in het weekend.

De voorbije weken lijkt The Special One echter zijn kar te keren. Plots bekritiseerde hij collega Jürgen Klopp voor de manier waarop hij respectloos omging met de Europa League en gaf hij in aanloop naar de clash tegen Chelsea in de kwartfinales van de FA Cup aan dat de EL prioritair is. Wellicht om de druk af te houden vooraf, maar door de uitschakeling in de FA Cup en de magere positie in de Premier League wordt die prioriteit nu plots wel heel concreet. Niet enkel omdat een Europese beker mooi staat op het palmares, het garandeert ook een plek in de Champions League volgend seizoen.