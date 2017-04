Europa League: twee Anderlechtspelers in Team van de Week

Anderlecht dwong donderdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinales tegen Manchester United een 1-1 gelijkspel af dankzij een treffer van Dendoncker in de slotfase. In de 86e minuut kopte hij de gelijkmaker staalhard voorbij United-doelman Sergio Romero en zo maakte hij het openingsdoelpunt van Henrikh Mkhitaryan ongedaan. Voor de 21-jarige polyvalente middenvelder was het de eerste Europese treffer.

Dat leverde een verdiend gelijkspel op voor Anderlecht, dat achterin mede dankzij een goede prestatie van Kara niet al te veel kansen weggaf aan de bezoekers en met een 1-1 de hoop op de kwalificatie voor de halve finales nog levend hield. De terugwedstrijd wordt komende week donderdag op Old Trafford gespeeld.

Genk

Racing Genk ging donderdag met 3-2 onderuit bij Celta en leverde deze keer geen enkele speler af voor het Elftal van de Week, waarin er wel plaats is voor de Celta-doelpuntenmakers John Guidetti en Iago Aspas.

Ondanks de nipte nederlaag in Noord-Spanje houden de Limburgers hun kwalificatiekansen voor de halve finales gaaf. Komende week hebben ze in de eigen Luminus Arena voldoende aan een 1-0 thuiszege om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis bij de laatste vier van een Europese bekercompetitie te zitten.