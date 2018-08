Europees seizoen van AA Gent reeds afgelopen na nederlaag in Bordeaux

De Gentenaars hadden in de heenwedstrijd een resem kansen laten liggen waardoor de terugwedstrijd lastig dreigde te worden. De bezoekers openden nochtans snedig, maar liepen na tien minuten al tegen een treffer van Francois Kamano aan.

Toen Jimmy Briand er na 64 minuten van op de stip 2-0 van maakte, was het over en uit voor de Oost-Vlamingen, die zo een nieuwe opdoffer kregen nadat ze in de eigen Jupiler Pro League hun ritme gevonden hadden na een matige start.

Bij Bordeaux werd ex-Buffalo Samuel Kalu na 83 minuten naar de kant gehaald en liep Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) na 75 minuten tegen een gele kaart aan.

Gent is zo dit seizoen de enige Belgische club die na de zomer niet meer op het Europese toneel actief zal zijn. Racing Genk plaatste zich eerder op donderdag vlot voor de groepsfase van de Europa League, na een dubbele zege tegen het Deense Bröndby.

Anderlecht was rechtstreeks geplaatst, Standard komt uit de derde voorronde van de Champions League waarin het uitgeschakeld werd door Ajax. De loting voor de Europa League wordt vrijdagmiddag gehouden.

Club Brugge is het vierde Belgische team in Europa, maar zij zijn rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Daarin nemen ze het in groep A op tegen Atlético, Borussia Dortmund en AS Monaco.