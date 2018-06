Europees voetbal boekt recordomzet

Een jaar eerder was het bedrag uitgekomen op 24,6 miljard.

De meeste omzet werd geboekt in Engeland, gevolgd door Spanje en Duitsland. De omzet in de vijf grootste competities, met verder Italië en Frankrijk, bedroeg bijna 15 miljard euro.

Deloitte verwacht dat de groei zich de komende jaren voortzet. De grootste bron van inkomsten zijn de televisierechten.

Eerder deze week kwam Deloitte met een studie over de impact van het Belgisch voetbal op de maatschappij. Daaruit bleek dat in het seizoen 2016-2017 voor 935 miljoen euro werd uitgegeven in de economie via het Belgische profvoetbal. De Belgische profclubs creëerden een toegevoegde waarde van 669 miljoen euro.