Europese prijzenslag in Monaco

Elk jaar opnieuw is het Grimaldi Forum in Monaco het decor voor een sterrenparade van het Europees voetbal. Donderdag wordt er geloot voor de Champions League, vrijdag voor de Europa League. Voetbalbestuurders in heel Europa ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer alvorens het geweld losbarst. Ze schuiven aan voor een groot banket. In de achtergrond ruist de Middellandse Zee, blitse mannen en geparfumeerde vrouwen paraderen op de dijk, de vakantie dooft uit, terwijl het Europese voetbalseizoen definitief uit de startblokken schiet.

