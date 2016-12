Europese topclubs nemen gamers in dienst

Manchester City, PSG, Schalke 04, West Ham United, Wolfsburg,... Het zijn maar enkele van de topclubs die het afgelopen jaar een gamer in dienst namen. Ook Ajax deed dat met de 24-jarige Koen Weijland, die het shirt met het nummer 39 kreeg. Hij komt soms wel eens op het trainingscomplex van de Amsterdamse club en een aantal spelers uit de A-kern kennen hem.

'Als kleine jongen droom je ervan om later voor je favoriete club te kunnen spelen', getuigt Weijland in The New York Times. 'Toen ik 12 of 13 jaar oud was, wist ik dat ik nooit goed genoeg zou kunnen voetballen, dus is het nu geweldig dat mijn droom toch nog min of meer is uitgekomen.'

Weijland is de vijfvoudige Nederlandse kampioen in het computerspel FIFA en vertegenwoordigt Ajax op FIFA-toernooien wereldwijd. Dat doet ook de 19-jarige Kieran Brown voor Manchester City. Tot diens takenpakket behoort daarnaast onder meer: het creëren van video's voor YouTube en kinderen een aantal van zijn FIFA-trucjes aanleren.

Een en ander is het gevolg van het succes van e-sport. Met gevechtsspelletjes als Dota 2 en League of Legends zijn miljoenen euro's te winnen en de finales van die games worden in volgepakte stadions gespeeld. Dat veel voetbalclubs de banden aanhalen met het FIFA-game, mag dus niet verbazen. Veel voetballiefhebbers maken immers via het spelletje kennis met bepaalde clubs en spelers - het beïnvloedt soms zelfs hun keuze voor wie ze supporteren - en miljoenen mensen spelen het elke dag.

Volgend jaar organiseert FIFA een interactief WK. De prijzenpot bedraagt 1,2 miljoen euro en de winnaar gaat naar huis met 190.000 euro.