Europese voetbalclubs zien WK-uitbreiding niet zitten

De European Club Association, de belangenvereniging van Europese voetbalclubs, is niet meteen gewonnen voor een uitbreiding van het WK voetbal vanaf 2026, zo laat ze weten in een mededeling op haar website.

De ECA reageert daarmee op de plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die al meermaals heeft laten verstaan dat hij voor een WK met 40 of zelfs 48 in plaats van de huidige 32 landen gewonnen is. Dat voorstel zal hij voorleggen bij de volgende bijeenkomst op 9 en 10 januari van de Raad van de FIFA, de nieuwe benaming voor het Uitvoerend Comité.

'Het aantal gespeelde wedstrijden gedurende het jaar is nu al naar een onaanvaardbaar hoog niveau gestegen, zeker voor internationals', klinkt het bij de ECA. 'Het Uitvoerend Comité van de ECA verwerpt dit initiatief en heeft vandaag ook een brief naar Gianni Infantino gestuurd om hem te vragen om het aantal WK-deelnemers niet te verhogen'.

'We moeten ons opnieuw op de sport focussen', verklaarde ECA-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. 'Politiek en handel zouden niet de enige prioriteit in de voetbalsport mogen zijn. We vragen de FIFA het aantal WK-deelnemers niet te verhogen, in het belang van de spelers en de supporters.' (Belga/KVDA)