Ex-Clubspeler Perisic is minstens 50 miljoen euro waard

In 2006 arriveerde de Kroatische spits Ivan Perisic in België. Hij testte bij Anderlecht maar tekende uiteindelijk voor de Franse eersteklasser Sochaux, dat Hajduk Split een opleidingsvergoeding van 240.000 euro betaalde. In januari 2009 stelde Sochaux Perisic zes maanden ter beschikking van SV Roeselare, toen hekkensluiter in de Jupiler Pro League. In de zomer van 2009 nam Club Brugge net voor het afsluiten van de transfermarkt na enig aarzelen Perisic over van Sochaux voor 200.000 euro. Twee jaar later verkocht het de Kroaat voor meer dan 5 miljoen euro aan Dortmund. Nog eens twee jaar later, in 2013 verkocht Dortmund Perisic voor 8,5 miljoen aan Wolfsburg, waar hij samenspeelde met Kevin De Bruyne.

In de zomer van 2015 verhuisde Perisic opnieuw. Internazionale betaalde 17 miljoen euro voor de flankspeler. Vandaag staat Perisic op het punt om een nieuwe transfer te maken, al probeert Luciano Spalletti, die waarschijnlijk over een paar dagen voorgesteld wordt als nieuwe trainer bij Inter, de Kroaat alsnog nog te behouden.

Dat Inter Perisic verkoopt, is niet omdat hij slecht presteerde, integendeel. Het moet alleen voor 30 juni 30 tot 35 miljoen aan inkomsten krijgen wil het van de Uefa een boete van zeven miljoen euro vermijden omwille van de financiële Fair-Play. Eerder liet Manchester United, dat samen met PSG interesse toont in de speler, weten dat het 30 miljoen wil geven voor de voormalige voetballer van Roeselare en Club, maar dat vond Inter niet afdoende. De vraagprijs bedroeg 60 miljoen euro, al toonden de Italianen zich de afgelopen dagen bereid om de prijs te laten zakken tot 55 miljoen. Donderdag verscheen in de Italiaanse pers dat United nu 52 miljoen wil bieden en voor Perisic een vijfjarig contract klaar heeft waarbij hij zeven miljoen euro per jaar verdient.

Niet slecht voor een speler die ooit met Roeselare tegen de degradatie vocht en waar Club lang over aarzelde vooraleer hem binnen te halen.