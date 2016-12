Ex-FIFA-voorzitter Sepp Blatter blijft 6 jaar geschorst

Jarenlang stond de Zwitser ongenaakbaar aan het hoofd van de FIFA, maar de grootschalige corruptie binnen de Wereldvoetbalbond heeft Sepp Blatter uiteindelijk toch zijn kop gekost. Het Internationaal Sporttribunaal TAS, gevestigd in Lausanne, bevestigde vandaag zijn schorsing van 6 jaar.

In december 2015 werd Blatter door de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond geschorst voor acht jaar. Reden was een schimmige betaling van 1,8 miljoen euro voor advieswerk aan voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini, die even lang geschorst werd. Het overmaken van het bedrag vond plaats in 2011.

De Beroepscommissie van de FIFA bracht de schorsingen van Blatter en Platini vervolgens terug tot zes jaar. Die van Platini werd daarna door het TAS gereduceerd tot vier jaar. Eind augustus mocht Blatter zich in Lausanne verdedigen, zonder enig succes zo blijkt nu. De Zwitser, die van 1999 tot 2015 aan het hoofd stond van de FIFA, kreeg geen strafvermindering. Hij moet ook een boete betalen van 50.000 Zwitserse frank (ongeveer 46.000 euro). Zijn schorsing is ingegaan op 8 oktober 2015. Tijdens de schorsing mag Blatter geen enkele functie in het voetbal uitoefenen.

(Belga/SK)