FA Cup magere troost voor Arsenal

Zij die tegen een nieuw contract voor Arsène Wenger bij Arsenal zijn, sparen dezer dagen kosten noch moeite. Zelfs vliegtuigen worden ingezet, met banners 'No contract. Wenger out'. Tijdens de wedstrijd bij West Brom vloog er zo eentje over het stadion. Wenger zei er amper wat van gemerkt te hebben: 'Ik keek naar de match.' Een match waarin Arsenal 77 procent balbezit had, maar wel verloor.

Wat liep er dit seizoen zo fout met de Gunners dat ze dezer dagen hard moeten knokken voor iets wat al decennialang een zekerheid leek: een plaats in de top vier? Te veel ideale schoonzoons die hun voet niet zetten, zo concludeerden de volgers, en te weinig leiders. Tegenvallende transfers (vorige zomer Xhaka, Mustafi en Pérez), geen echte breker op het middenveld (Kanté trok naar Chelsea), te veel geblesseerden (als Koscielny afwezig is, lekt de verdediging, op het middenveld kan dertiger Cazorla niet worden gemist) en te veel matige wedstrijden van spelmaker Özil. Die zit trouwens, net als spits Alexis Sanchez, op één jaar van het einde van zijn contract, maar tot een verlenging kwam het nog niet.

Wat met Wenger?

Alles staat (of valt) met het besluit over Arsène Wenger dat de club dringend moet nemen. Aan de slag sinds 1996 en einde contract. Een maand geleden zei de Fransman dat we snel uitsluitsel zouden krijgen. Het gebeurde nog niet. Een steeds kleiner deel van de fans wil hem houden, de meerderheid wil een nieuw gezicht. Zeker nu Antonio Conte een vorig jaar zo zwaar tegenvallend Chelsea in geen tijd onklopbaar maakte.

De vraag is: wat willen de bazen? De Oezbeekse minderheidsaandeelhouder Oezmanov wil dat de club wat ambitieuzer spendeert op de transfermarkt en dat Wenger zijn opvolging voorbereidt, maar die man heeft, ondanks 30 procent aandelen, niks te zeggen. Hij heeft niet eens een zitje in de board. Stan Kroenke, 66 procent aandelen, bepaalt. De Amerikaan is van het voorzichtige soort: de club moet zelfbedruipend zijn. Van hem mag Wenger blijven, die let al jaren goed op de centen en verkocht goed toen er geld nodig was voor het stadion. De club zou alleen willen dat de backroom staff van de Fransman eens goed dooreen wordt geschud. Wenger, altijd zijn mensen trouw, verzet zich daartegen.

Hoe dan ook: sportief is het knokken voor een plaats in de top vier en het ticket voor de Champions League. De laatste keer dat Arsenal kampioen werd, dateert al van 2004, maar de laatste keer dat Arsenal uit de top vier viel, dateert van 1996! Rest als troostprijs de FA Cup. Onlangs stonden Man City en Arsenal in de competitie nog tegenover elkaar: toen werd het 2-2, met Arsenal dat twee keer terugvocht.