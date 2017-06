FC Barcelona: Jordi Mboula vlucht voor MSN

Iedereen heeft zijn manier om zich te presenteren. Jordi Mboula liet zijn naamkaartje achter op de rechterflank tijdens een wedstrijd van de Youth League. Hij maakte een aantal spelers van Borussia Dortmund belachelijk en schoot een van de goals binnen die van hem de topschutter van het toernooi maakte. De vergelijkingen met Messi schoten als paddestoelen uit de grond, het aantal clicks op YouTube was niet bij te houden.

Anderen zijn 'gematigder' en trekken de parallel met Thierry Henry: er is de fysieke gelijkenis, maar ook de startsnelheid en een neus voor de goal. In La Masía was zijn bijnaam trouwens 'Titi'.

De Spaans-Congolese flankspeler, die ook in de spits kan opereren, heeft overduidelijk talent. Dat gaat hij nu laten zien bij Monaco, dat zonder aarzelen drie miljoen euro op tafel legde. FC Barcelona heeft nog geprobeerd om hem te houden, met een salarisverhoging en een andere opstapclausule (20 miljoen euro), maar de speler weigerde dat. Hij miste vooral een sportief project bij Barça.

Het vertrek van Mboula is ongetwijfeld het gevolg van drie seizoenen onder Luis Enrique, die de eigen jeugd steeds meer negeerde. Afgelopen seizoen was Carles Aleña de enige speler onder de twintig die speeltijd kreeg in La Liga: 40 minuutjes.

Munir kreeg in 2015-2016 meer speelminuten, maar vluchtte vervolgens toch naar Valencia. Omdat aan de MSN niet geraakt wordt. Messi, Neymar en Luis Suárez misten afgelopen seizoen samen maar achttien matchen in de Liga en de Champions League. Ze lieten alleen maar kruimels over voor spelers als Paco Alcácer en Arda Turan. En nog minder dan dat voor de jongens van La Masía, die wel weg moeten gaan om hun speelkansen te verhogen.